Музей Эльдара Рязанова представит две лекции в Ночь искусств

В пятницу, 4 октября, музей Эльдара Рязанова поучаствует в акции "Ночь искусств".

Музей проведет два мероприятия на разных площадках.

В 16:00 в музее пройдет лекция "ГМК-62. Феномен оттепели" (16+).

"Грушинский фестиваль, конкурс молодых музыкантов им. Кабалевского и джазовые фестивали уже давно стали визитной карточкой Самары. Вряд ли мы сегодня гордились ими, если бы весной 1962 г. молодые талантливые ребята не решили организовать общественное объединение клубов по интересам, известное как "ГМК-62". Клуб стал центром современной культуры, где занимались джазом, фотографией, танцами, театром. Активисты организовывали дискуссии и творческие вечера, концерты Владимира Высоцкого и встречи с Робертом Рождественским. Наследие "ГМК-62" живет и сегодня. На лекции мы поговорим о Городском молодежном клубе как феномене периода "оттепели", а также о главных проектах клуба и личностях, которые за ними стояли",- рассказывают организаторы.

Лектор - историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Цена билета 200 рублей. Необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.

В 18:00 в ЦРК "Художественный" пройдет лекция "Рождение советского авангарда из духа дореволюционного кино" (16+).

"Мы знаем, что в 1920-е годы на смену русскому дореволюционному кинематографу с его томными героинями, страдающими среди красивых интерьеров, приходят авангард и монтажные эксперименты, чтобы, в свою очередь, уступить место поющим колхозникам из фильмов сталинской эпохи.

Оглядываясь на историю, мы часто склонны делить события на ч-рное и белое. Новые исторические периоды погребают под собой осколки прошлых эпох, вместо преемственности мы замечаем скорее бесконечную череду катастроф. Этот взгляд кажется верным как в случае с политической и социальной историей, так и в случае с историей культуры. Но насколько он в действительности правомерен?

Не отрицая глобальных перемен XX века, на нескольких примерах мы попытаемся поговорить не о разрывах, а о связях, соединяющих между собой разные периоды русского и советского кино. И, хочется надеяться, обнаружим, что новое, формально отрекаясь от старого, часто служит его прямым продолжением. В этом нам поможет лирическая комедия Александра Мачерета "Частная жизнь Петра Виноградова", незаметный шедевр 1934 года", - поясняют организаторы.

Лектор - Максим Семенов, кинокритик, историк кино, журналист (Москва). Автор публикаций в журналах "Сеанс" и "Искусство кино", проекте "Арзамас".

В 19:00 состоится показ фильма "Частная жизнь Петра Виноградова" (12+, реж. А.Мачерет, 1934)

Лекция и кинопоказ проходят бесплатно, но необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.