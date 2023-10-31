Сергей Русанов: "В современном мире ценят профессионалов своего дела"

Какие направления в образовательной деятельности сегодня являются приоритетными, как помочь ребенку осознанно выбрать специальность, какую роль в этом играет система профориентации и дополнительной профессиональной подготовки школьников — своим опытом с читателями "Волга Ньюс" поделился руководитель Северо-Западного Управления образовательного округа министерства образования и науки Самарской области Сергей Русанов.

Расставляют приоритеты

Успешное прохождение экзаменов для выпускников — всего лишь важный этап для дальнейшего выбора профессионального образования и погружения в специфику профессии, которая станет залогом успеха и социального благополучия.

"Все работодатели хотят видеть и ценят профессионалов своего дела. Способствовать осознанному пониманию своего дела в условиях недостаточного личного социального опыта ребенка — одна из задач образования, — рассуждает Сергей Русанов.

Формирование у ребенка осознанного выбора будущей профессии в рамках единой модели профориентации относится к приоритетным задачам современного образования, как было заявлено на стратегической сессии с административными командами, которую провел министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Словом и делом

Система профориентации и допрофессиональной подготовки в Северо-Западном округе берет начало с дошкольного образования, получает логическое продолжение в системе основного общего и дополнительного образования, переходя на уровень профессиональных образовательных организаций, при взаимодействии с предприятиями и учреждениями.

Самоопределение дошкольников по экологическому, инженерному, научно-техническому направлениям имеет серьезный фундамент для развития, подтвержденный признанием на региональном и всероссийском уровне в таких конкурсах как "Эколидер" ("Детский сад № 17" п. г. т. Новосемейкино), "КосмоФест", всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества "Инженерный марафон". За последний год число участников окружного этапа регионального Чемпионата "Будущие профессионалы 5+" выросло в шесть раз.

Достигать высоких результатов удается и благодаря поддержке областного министерства образования. К примеру, за счет средств ведомства будет приобретено оборудование для детского сада "Ласточка" поселка Мирный — недавнего победителя регионального этапа конкурса в номинации "Дизайн".

Как это работает

Качественная профориентация не может проходить без участия родителей. За первый месяц учебного года свыше 1500 человек стали участниками различных мероприятий, которые они выбирают вместе с детьми в автоматизированной системе "Профвыбор".

С этого года во всех школах реализуется новая модель, направленная на вовлечение в выбор профессии всех школьников 6 — 11 классов. В ее основе — профориентационный минимум, который может реализовываться на базовом, основном и продвинутом уровне. Это универсальный набор инструментов для проведения мероприятий по 7 ключевым направлениям.

Еще одним новшеством стало проведение внеурочного курса "Россия — мои горизонты". Еженедельно ребята узнают о достижениях страны во всех сферах экономики: в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях, в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях.

Ежегодно в школах увеличивается количество профильных программ: к классическим гуманитарным и математическим классам добавляются медицинские, инженерные, а в скором будущем по инициативе губернатора Дмитрия Азарова появятся и агроклассы.

На базе Красноярской школы в 2022 году был открыт медицинский класс, а в Кошкинской — инженерный класс авиационного профиля. К проекту инженерного профиля присоединилась и Красноярская школа, что позволит усилить подготовку будущих студентов по направлениям инженерно-технической отрасли.

В 2021 году были открыты педагогические классы, в которых обучение идет на основе сетевого взаимодействия "школа — вуз" с педагогической практикой. К направлению присоединились уже 16 школ.

В результате более чем на 45% увеличилась доля выпускников, поступивших на педагогические специальности в 2023 году. По итогам летней приемной кампании 9% выпускников 11 классов и 6,7% 9 классов выбрали для поступления педагогические специальности.

"В нашем регионе реализуется уникальный проект трудоустройства в школы студентов, обучающихся по педагогическим специальностям на последнем курсе. Обучаясь, студент погружается в практические вопросы своей профессии при сопровождении наставников школы и поддержке преподавателей, например, флагмана нашего педагогического образования — Самарского государственного социально-педагогического университета", — рассказал Сергей Русанов.

Важную роль играют и меры социальной поддержки в муниципальных образованиях в виде ежемесячных выплат студентам педагогических вузов и колледжей.

Единое пространство

В округе выстроена современная модель подготовки квалифицированных кадров, при которой сам работодатель формирует заказ на профессиональную и целевую подготовку студентов, обеспечивает организацию практики на производстве, содействует трудоустройству выпускников, оказывает меры социальной поддержки обучающимся и участвует в разработке профессиональных образовательных программ.

Интерес к СПО в округе возрастает: 61,8% (2022 г.- 65%) выпускников 9 класса текущего года поступили в техникумы, из них 97% в учреждения Самарской области. За последние 4 года Красноярский государственный техникум и Губернский техникум муниципального района Кошкинский значительно увеличили прием студентов — на 112 человек. При подготовке учитываются современные тенденции: формирование навыков управления беспилотными летательными аппаратами в сельском хозяйстве, лесничестве.