Сергей Русанов: "В современном мире ценят профессионалов своего дела"

Какие направления в образовательной деятельности сегодня являются приоритетными, как помочь ребенку осознанно выбрать специальность, какую роль в этом играет система профориентации и дополнительной профессиональной подготовки школьников — своим опытом с читателями "Волга Ньюс" поделился руководитель Северо-Западного Управления образовательного округа министерства образования и науки Самарской области Сергей Русанов.
Расставляют приоритеты
Успешное прохождение экзаменов для выпускников — всего лишь важный этап для дальнейшего выбора профессионального образования и погружения в специфику профессии, которая станет залогом успеха и социального благополучия.
"Все работодатели хотят видеть и ценят профессионалов своего дела. Способствовать осознанному пониманию своего дела в условиях недостаточного личного социального опыта ребенка — одна из задач образования, — рассуждает Сергей Русанов.
Формирование у ребенка осознанного выбора будущей профессии в рамках единой модели профориентации относится к приоритетным задачам современного образования, как было заявлено на стратегической сессии с административными командами, которую провел министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Словом и делом
Система профориентации и допрофессиональной подготовки в Северо-Западном округе берет начало с дошкольного образования, получает логическое продолжение в системе основного общего и дополнительного образования, переходя на уровень профессиональных образовательных организаций, при взаимодействии с предприятиями и учреждениями.
Самоопределение дошкольников по экологическому, инженерному, научно-техническому направлениям имеет серьезный фундамент для развития, подтвержденный признанием на региональном и всероссийском уровне в таких конкурсах как "Эколидер" ("Детский сад № 17" п. г. т. Новосемейкино), "КосмоФест", всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества "Инженерный марафон". За последний год число участников окружного этапа регионального Чемпионата "Будущие профессионалы 5+" выросло в шесть раз.
Достигать высоких результатов удается и благодаря поддержке областного министерства образования. К примеру, за счет средств ведомства будет приобретено оборудование для детского сада "Ласточка" поселка Мирный — недавнего победителя регионального этапа конкурса в номинации "Дизайн".
Как это работает
Качественная профориентация не может проходить без участия родителей. За первый месяц учебного года свыше 1500 человек стали участниками различных мероприятий, которые они выбирают вместе с детьми в автоматизированной системе "Профвыбор".
С этого года во всех школах реализуется новая модель, направленная на вовлечение в выбор профессии всех школьников 6 — 11 классов. В ее основе — профориентационный минимум, который может реализовываться на базовом, основном и продвинутом уровне. Это универсальный набор инструментов для проведения мероприятий по 7 ключевым направлениям.
Еще одним новшеством стало проведение внеурочного курса "Россия — мои горизонты". Еженедельно ребята узнают о достижениях страны во всех сферах экономики: в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях, в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях.
Ежегодно в школах увеличивается количество профильных программ: к классическим гуманитарным и математическим классам добавляются медицинские, инженерные, а в скором будущем по инициативе губернатора Дмитрия Азарова появятся и агроклассы.
На базе Красноярской школы в 2022 году был открыт медицинский класс, а в Кошкинской — инженерный класс авиационного профиля. К проекту инженерного профиля присоединилась и Красноярская школа, что позволит усилить подготовку будущих студентов по направлениям инженерно-технической отрасли.
В 2021 году были открыты педагогические классы, в которых обучение идет на основе сетевого взаимодействия "школа — вуз" с педагогической практикой. К направлению присоединились уже 16 школ.
В результате более чем на 45% увеличилась доля выпускников, поступивших на педагогические специальности в 2023 году. По итогам летней приемной кампании 9% выпускников 11 классов и 6,7% 9 классов выбрали для поступления педагогические специальности.
"В нашем регионе реализуется уникальный проект трудоустройства в школы студентов, обучающихся по педагогическим специальностям на последнем курсе. Обучаясь, студент погружается в практические вопросы своей профессии при сопровождении наставников школы и поддержке преподавателей, например, флагмана нашего педагогического образования — Самарского государственного социально-педагогического университета", — рассказал Сергей Русанов.
Важную роль играют и меры социальной поддержки в муниципальных образованиях в виде ежемесячных выплат студентам педагогических вузов и колледжей.
Единое пространство
В округе выстроена современная модель подготовки квалифицированных кадров, при которой сам работодатель формирует заказ на профессиональную и целевую подготовку студентов, обеспечивает организацию практики на производстве, содействует трудоустройству выпускников, оказывает меры социальной поддержки обучающимся и участвует в разработке профессиональных образовательных программ.
Интерес к СПО в округе возрастает: 61,8% (2022 г.- 65%) выпускников 9 класса текущего года поступили в техникумы, из них 97% в учреждения Самарской области. За последние 4 года Красноярский государственный техникум и Губернский техникум муниципального района Кошкинский значительно увеличили прием студентов — на 112 человек. При подготовке учитываются современные тенденции: формирование навыков управления беспилотными летательными аппаратами в сельском хозяйстве, лесничестве.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.