В Большой Черниговке на пожаре погиб мужчина

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В понедельник, 30 октября, около 12:20 произошел пожар на ул. Железнодорожников в с. Большая Черниговка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.