Уровень подготовки в школах по математике, физике, химии и другим наукам порой сильно различается, да и хорошо оснащенные лабораторные классы есть не везде. Как в таких условиях подготовить ребенка к достойной сдаче ЕГЭ, не прибегая к услугам дорогостоящих репетиторов?

В Самаре теперь такая альтернатива есть — с октября 2023 года на базе естественнонаучного института от Самарского университета имени Королёва стартовал образовательный проект для старшеклассников и тех, кто интересуется наукой "Школа Наук: МеСТО".

Как проходит обучение на проекте, кто может стать его участником и как это поможет ребятам в подготовке к ЕГЭ, читателям "Волга Ньюс" рассказал куратор проекта Никита Шимин.

— Количество бюджетных мест на инженерные и технические направления в университетах растет. При этом в школах уровень преподавания может отличаться. Как заинтересовать детей такими предметами, как математика, физика, химия, биология, информатика?

— Подготовка по всем предметам в школах различается: есть хорошая, очень хорошая или не очень. Заинтересовать детей к обучению можно различными способами, как и помочь им поступить в университет. Например, увеличением количества бюджетных мест. Но при этом проходной балл в вуз будет падать.

Образование должно работать через интересный педагогический подход к объяснению материала. Мы говорим о предметах, которые требуют не только знания теории, но и навыков "владения руками". В частности, физика и химия должны преподаваться в школах с показательными опытами, что на самом деле не всегда возможно. И мы приглашаем ребят к себе в университет, чтобы они посмотрели на оборудование, поработали своими руками. Лучше один раз увидеть химическую реакцию, чем восемь раз написать на листочке. Как раз проект "Школа наук: МеСТО" — возможность для ребят не только подтянуть свои знания по предмету, но и получить практические навыки.

— Как строится процесс обучения на проекте?

— Занятия у нас бесплатные. Проходят раз в неделю по каждому предмету: математика, информатика, физика, химия и биология. В основном занятия проходят в очном формате во второй половине дня в аудиториях Самарского университета имени Королёва. Ведут занятия преподаватели естественнонаучного института.

— Как быть тем, кто живет далеко от университета или в регионе?

— Для них мы предлагаем удаленное подключение к прямой трансляции каждого занятия, с возможностью задать вопрос преподавателю и получить ответ в чате. Также после каждого занятия выкладывается его запись и ребятам предлагается для выполнения (закрепления пройденного материала) домашние задания.

— Как стать участником проекта?

— Записаться на занятия можно через группу ВКонтакте, написав в сообщения группы. Выбрать нужные предметы и зарегистрироваться в системе moodle, чтобы выполнять домашние задания. Все подробно расскажем в сообщениях группы. Присоединиться к проекту можно в любой момент и посмотреть прошлые занятия на ютуб-канале.

— Как в подготовке к ЕГЭ может помочь проект "Школа наук: МеСТО"? Существует ли специфика подготовки для поступающих в разные вузы?

— Занятия ведут преподаватели вуза, которые понимают школьную программу и все ее особенности, и стараются проводить занятия так, чтобы ребенок хорошо выполнил задания ЕГЭ, получил баллы, которые позволят ему поступить в университет на бюджет. В то же время наша цель — уменьшить разрыв между школьным и университетским образованием. Поэтому мы стремимся сразу расширять кругозор школьников, показывать, как науку преподают в высшей школе.

— Можно ли вообще самостоятельно подготовиться по таким сложным предметам к ЕГЭ? Или выход один — нанимать репетитора?

— Наша школа — отличная альтернатива платным репетиторам. Как правило, пособия или другие стандартные материалы для самостоятельной подготовки к экзаменам, даже при участии репетитора, либо имеют слишком высокий уровень входа в них, т. е. начинаются не с нуля, либо в них содержится не вся информация.

В школах детей не учат планировать свое время. В 10-11 классах на ребенка сваливается огромное количество информации и обязанностей, нужно уметь распланировать свое время, в том числе и на отдых. Конечно, есть ребята, которые участвуют в многочисленных олимпиадах, потом сдают на 100 баллов, поступают в вузы без репетиторов, но это скорее исключение.

А у нас преподают профессионалы, которые знают — что можно рассказать сейчас, что пригодится на ЕГЭ, а что можно оставить для университета. На занятиях разбираются самые обширные и проблемные задания ЕГЭ, которые полезны для общего понимания структуры ЕГЭ и тем, которые в нем есть.

— Оказывает ли университет какую-то методологическую помощь преподавателям школ?

— Начиная со следующего месяца, у нас планируются занятия семинарского формата для преподавателей средних образовательных учреждений Самарского региона. Вести их будут преподаватели естественнонаучного института, которые хорошо разбираются в школьной методологии по этим предметами, в решении сложных задач при подготовке к ЕГЭ. Планируемые семинары помогут и учителям, занимающимся репетиторством и подготовкой к ЕГЭ.