Уровень подготовки в школах по математике, физике, химии и другим наукам порой сильно различается, да и хорошо оснащенные лабораторные классы есть не везде. Как в таких условиях подготовить ребенка к достойной сдаче ЕГЭ, не прибегая к услугам дорогостоящих репетиторов?
В Самаре теперь такая альтернатива есть — с октября 2023 года на базе естественнонаучного института от Самарского университета имени Королёва стартовал образовательный проект для старшеклассников и тех, кто интересуется наукой "Школа Наук: МеСТО".
Как проходит обучение на проекте, кто может стать его участником и как это поможет ребятам в подготовке к ЕГЭ, читателям "Волга Ньюс" рассказал куратор проекта Никита Шимин.
— Количество бюджетных мест на инженерные и технические направления в университетах растет. При этом в школах уровень преподавания может отличаться. Как заинтересовать детей такими предметами, как математика, физика, химия, биология, информатика?
— Подготовка по всем предметам в школах различается: есть хорошая, очень хорошая или не очень. Заинтересовать детей к обучению можно различными способами, как и помочь им поступить в университет. Например, увеличением количества бюджетных мест. Но при этом проходной балл в вуз будет падать.
Образование должно работать через интересный педагогический подход к объяснению материала. Мы говорим о предметах, которые требуют не только знания теории, но и навыков "владения руками". В частности, физика и химия должны преподаваться в школах с показательными опытами, что на самом деле не всегда возможно. И мы приглашаем ребят к себе в университет, чтобы они посмотрели на оборудование, поработали своими руками. Лучше один раз увидеть химическую реакцию, чем восемь раз написать на листочке. Как раз проект "Школа наук: МеСТО" — возможность для ребят не только подтянуть свои знания по предмету, но и получить практические навыки.
— Как строится процесс обучения на проекте?
— Занятия у нас бесплатные. Проходят раз в неделю по каждому предмету: математика, информатика, физика, химия и биология. В основном занятия проходят в очном формате во второй половине дня в аудиториях Самарского университета имени Королёва. Ведут занятия преподаватели естественнонаучного института.
— Как быть тем, кто живет далеко от университета или в регионе?
— Для них мы предлагаем удаленное подключение к прямой трансляции каждого занятия, с возможностью задать вопрос преподавателю и получить ответ в чате. Также после каждого занятия выкладывается его запись и ребятам предлагается для выполнения (закрепления пройденного материала) домашние задания.
— Как стать участником проекта?
— Записаться на занятия можно через группу ВКонтакте, написав в сообщения группы. Выбрать нужные предметы и зарегистрироваться в системе moodle, чтобы выполнять домашние задания. Все подробно расскажем в сообщениях группы. Присоединиться к проекту можно в любой момент и посмотреть прошлые занятия на ютуб-канале.
— Как в подготовке к ЕГЭ может помочь проект "Школа наук: МеСТО"? Существует ли специфика подготовки для поступающих в разные вузы?
— Занятия ведут преподаватели вуза, которые понимают школьную программу и все ее особенности, и стараются проводить занятия так, чтобы ребенок хорошо выполнил задания ЕГЭ, получил баллы, которые позволят ему поступить в университет на бюджет. В то же время наша цель — уменьшить разрыв между школьным и университетским образованием. Поэтому мы стремимся сразу расширять кругозор школьников, показывать, как науку преподают в высшей школе.
— Можно ли вообще самостоятельно подготовиться по таким сложным предметам к ЕГЭ? Или выход один — нанимать репетитора?
— Наша школа — отличная альтернатива платным репетиторам. Как правило, пособия или другие стандартные материалы для самостоятельной подготовки к экзаменам, даже при участии репетитора, либо имеют слишком высокий уровень входа в них, т. е. начинаются не с нуля, либо в них содержится не вся информация.
В школах детей не учат планировать свое время. В 10-11 классах на ребенка сваливается огромное количество информации и обязанностей, нужно уметь распланировать свое время, в том числе и на отдых. Конечно, есть ребята, которые участвуют в многочисленных олимпиадах, потом сдают на 100 баллов, поступают в вузы без репетиторов, но это скорее исключение.
А у нас преподают профессионалы, которые знают — что можно рассказать сейчас, что пригодится на ЕГЭ, а что можно оставить для университета. На занятиях разбираются самые обширные и проблемные задания ЕГЭ, которые полезны для общего понимания структуры ЕГЭ и тем, которые в нем есть.
— Оказывает ли университет какую-то методологическую помощь преподавателям школ?
— Начиная со следующего месяца, у нас планируются занятия семинарского формата для преподавателей средних образовательных учреждений Самарского региона. Вести их будут преподаватели естественнонаучного института, которые хорошо разбираются в школьной методологии по этим предметами, в решении сложных задач при подготовке к ЕГЭ. Планируемые семинары помогут и учителям, занимающимся репетиторством и подготовкой к ЕГЭ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.