"Ингосстрах" рассказал о донорских мероприятиях

"Ингосстрах", как социально ответственная компания, следующая принципам ESG, активно поддерживает донорское движение в головном офисе и региональных центрах. К тому же донорское движение помогает развивать цель устойчивого развития № 3 — "Здоровье и благополучие". Такие мероприятия позволяют сотрудникам сделать доброе и полезное дело, не покидая пределы компании: так, сотрудники медицинской бригады Центра крови им О. К. Гаврилова приезжают в офис "Ингосстраха" в Москве и берут кровь у сотрудников на месте.
Всего в 2023 году были организованы ежеквартальные донорские акции в головном офисе компании в Москве. В мероприятиях приняли участие более 350 человек, а в общей сложности сотрудники "Ингосстраха" сдали более 130 литров крови. С каждой донорской акцией все больше сотрудников компании записываются и сдают кровь — мероприятие становится все более масштабным.
Сам процесс сдачи крови четко отрегулирован: всех потенциальных доноров распределяют по времени, чтобы не препятствовать рабочим процессам и не создавать очередь. Перед донацией медработник проверяет у донора наличие всех необходимых документов и собирает информацию о состоянии здоровья. Далее сдается экспресс-анализ, который показывает пригодность крови к донации, группу и резус-фактор. Сам процесс сбора крови занимает 7-10 минут, в это время у донора берут 450 aмл крови.
Помимо офиса в Москве, в донорской акции участвуют сотрудники "Ингосстраха" из различных филиалов. В 2023 году мероприятия прошли в Воронежской области, Краснодаре, Иркутской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Хабаровске.
Донорское движение в "Ингосстрахе" будет расширяться: в 2024 году планируется сделать сдачу крови в офисе компании в Москве постоянной, а также привлечь еще больше филиалов "Ингосстраха" к донации.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас