"Ингосстрах" рассказал о донорских мероприятиях

"Ингосстрах", как социально ответственная компания, следующая принципам ESG, активно поддерживает донорское движение в головном офисе и региональных центрах. К тому же донорское движение помогает развивать цель устойчивого развития № 3 — "Здоровье и благополучие". Такие мероприятия позволяют сотрудникам сделать доброе и полезное дело, не покидая пределы компании: так, сотрудники медицинской бригады Центра крови им О. К. Гаврилова приезжают в офис "Ингосстраха" в Москве и берут кровь у сотрудников на месте.

Всего в 2023 году были организованы ежеквартальные донорские акции в головном офисе компании в Москве. В мероприятиях приняли участие более 350 человек, а в общей сложности сотрудники "Ингосстраха" сдали более 130 литров крови. С каждой донорской акцией все больше сотрудников компании записываются и сдают кровь — мероприятие становится все более масштабным.

Сам процесс сдачи крови четко отрегулирован: всех потенциальных доноров распределяют по времени, чтобы не препятствовать рабочим процессам и не создавать очередь. Перед донацией медработник проверяет у донора наличие всех необходимых документов и собирает информацию о состоянии здоровья. Далее сдается экспресс-анализ, который показывает пригодность крови к донации, группу и резус-фактор. Сам процесс сбора крови занимает 7-10 минут, в это время у донора берут 450 aмл крови.

Помимо офиса в Москве, в донорской акции участвуют сотрудники "Ингосстраха" из различных филиалов. В 2023 году мероприятия прошли в Воронежской области, Краснодаре, Иркутской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Хабаровске.

Донорское движение в "Ингосстрахе" будет расширяться: в 2024 году планируется сделать сдачу крови в офисе компании в Москве постоянной, а также привлечь еще больше филиалов "Ингосстраха" к донации.