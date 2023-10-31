В школе Старосемейкино школьники выбирают профессию, занимаясь творчеством

В школе села Старосемейкино в качестве профориентационного направления для учащихся были выбраны художественные специальности. Такое решение было принято с учетом пожеланий самих учеников.

Знакомство учеников с миром искусства и творческих профессий в школе села Старосемейкино Самарской области происходит уже в течение нескольких лет. Сегодня эта система выстроена и отлажена и приносит радующие школьников и их наставников плоды.

В школе организовано несколько творческих объединений под руководством Натальи Мишуринской — фотостудия, художественная мастерская и театральная студия.

На занятиях ребята погружаются в мир искусства и осваивают творческие профессии: художника, актёра, фотографа, режиссёра и многие другие креативные направления. Ребята участвуют в выставках и конкурсах, рисуют на пленэрах, ставят спектакли, занимаются фотоделом.

В прошлом году учащиеся Старосемейкинской школы становились победителями и призерами областного конкурса рисунка "Космос глазами детей", областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Родные просторы". В 7 международном экологическом форуме "Климат. Природа. Человек" ученики представили в номинации "ЭкоМода" коллекцию одежды из вторсырья и стали победителями.

Старшеклассники, которые уже определились с выбранной профессией в творческой среде, делятся своими знаниями в области искусства с детьми начальной и основной школы. На "день дублера" ученики 9 класса показывали "юной смене" приёмы, используемые в живописи. Первоклассники смогли почувствовать себя скульпторами на занятии по лепке из солёного теста.

"Уроки творчества не только позволяют ученикам определить свои склонности и способности к тому или иному виду искусства, — отмечает директор школы Ирина Шмойлова. — Они формируют у детей эстетический вкус, а для многих становятся ориентиром в будущей профессии".