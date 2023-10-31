В школе Старосемейкино школьники выбирают профессию, занимаясь творчеством

В школе села Старосемейкино в качестве профориентационного направления для учащихся были выбраны художественные специальности. Такое решение было принято с учетом пожеланий самих учеников.
Знакомство учеников с миром искусства и творческих профессий в школе села Старосемейкино Самарской области происходит уже в течение нескольких лет. Сегодня эта система выстроена и отлажена и приносит радующие школьников и их наставников плоды.
В школе организовано несколько творческих объединений под руководством Натальи Мишуринской — фотостудия, художественная мастерская и театральная студия.
На занятиях ребята погружаются в мир искусства и осваивают творческие профессии: художника, актёра, фотографа, режиссёра и многие другие креативные направления. Ребята участвуют в выставках и конкурсах, рисуют на пленэрах, ставят спектакли, занимаются фотоделом.
В прошлом году учащиеся Старосемейкинской школы становились победителями и призерами областного конкурса рисунка "Космос глазами детей", областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Родные просторы". В 7 международном экологическом форуме "Климат. Природа. Человек" ученики представили в номинации "ЭкоМода" коллекцию одежды из вторсырья и стали победителями.
Старшеклассники, которые уже определились с выбранной профессией в творческой среде, делятся своими знаниями в области искусства с детьми начальной и основной школы. На "день дублера" ученики 9 класса показывали "юной смене" приёмы, используемые в живописи. Первоклассники смогли почувствовать себя скульпторами на занятии по лепке из солёного теста.
"Уроки творчества не только позволяют ученикам определить свои склонности и способности к тому или иному виду искусства, — отмечает директор школы Ирина Шмойлова. — Они формируют у детей эстетический вкус, а для многих становятся ориентиром в будущей профессии".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.