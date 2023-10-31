16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ремонт Московского шоссе в Самаре выделят 321 млн рублей Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов В Самаре 27 октября открывается движение по мосту на ул. Земеца В Самарской области полностью завершены работы по укладке асфальта на объектах нацпроекта БКАД Автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В бархатный сезон самарцы стали чаще выбирать Египет и Азербайджан

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В бархатный сезон российские путешественники стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом в сравнении с осенью 2022 года в 2,5 раза выросла популярность Южной Америки, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Число туристов из Самарской области за год выросло на 8%. В топе любимых направлений жителей региона по-прежнему Турция, Абхазия и Казахстан, однако востребованы и другие страны. Так, плюс 114% показал Египет, плюс 69% — Азербайджан и плюс 30% — Армения. Стабильно интересны маршруты по Грузии, Узбекистану и ОАЭ.

Общий турпоток из России с 1 сентября по 15 октября увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).

Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва — Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российских путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр — на 43%, Италия — на 40%, Великобритания — на 35%, а Франция — на 25%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5