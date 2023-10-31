В бархатный сезон самарцы стали чаще выбирать Египет и Азербайджан

В бархатный сезон российские путешественники стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом в сравнении с осенью 2022 года в 2,5 раза выросла популярность Южной Америки, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.
Число туристов из Самарской области за год выросло на 8%. В топе любимых направлений жителей региона по-прежнему Турция, Абхазия и Казахстан, однако востребованы и другие страны. Так, плюс 114% показал Египет, плюс 69% — Азербайджан и плюс 30% — Армения. Стабильно интересны маршруты по Грузии, Узбекистану и ОАЭ.
Общий турпоток из России с 1 сентября по 15 октября увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).
Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).
Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу.
Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва — Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российских путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.
Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр — на 43%, Италия — на 40%, Великобритания — на 35%, а Франция — на 25%.
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