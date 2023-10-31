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Образование Общество

Именную стипендию РКС получат три студента АСА СамГТУ

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году три студента "Кафедры водоснабжения и водоотведения" Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета будут получать именную стипендию РКС. Это должно вдохновить студентов лучше учиться, развивать научную и практическую деятельность по своему профилю, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Поощрительная выплата была учреждена федеральной группой компаний "Российские коммунальные системы" в 2018 году в нескольких регионах, где работают предприятия отрасли: в Самаре, Тольятти, Кирове, Тамбове, Ульяновске, Благовещенске, Березниках.

Стипендия назначается через конкурс, главными условиями которого являются хорошая успеваемость и желание работать в отрасли на предприятии РКС.

В этом году дополнительную выплату от ресурсной компании будут получать три студента самарского политеха. Всего за время действия поощрительной кампании именную стипендию получили больше 20 человек, многие из которых прошли в "РКС-Самара" производственную практику и затем устроились сюда на работу.

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