Красноярский ресурсный центр создает образовательную среду

Информационную, консультационную, образовательную, организационную и любую другую помощь и поддержку найдут педагоги в Красноярском ресурсном центре СЗО. Миссия центра — повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование деловых качеств и подготовка к выполнению новых трудовых функций, которые диктует время.
Одна из задач методической службы Красноярского ресурсного центра Северо-Западного управления образовательного округа министерства образования и науки Самарской области — оказание адресной эффективной методической помощи молодым педагогам в развитии мотивов их профессионального роста, создание созидательной педагогической среды, организация научно-методического сопровождения педагогических инноваций.
"Мы видим своей миссией обеспечение овладения молодыми педагогами разнообразными профессиональными навыками: быть функционально грамотным человеком и высококлассным специалистом в преподаваемой области", — говорит директор центра Ольга Низамутдинова.
В своей работе методисты опираются на знания и опыт лучших педагогов, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии. Во всех образовательных организациях округа реализуется система многофункционального наставничества, созданы наставнические группы, осуществляется обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества педагогических работников.
Важно, что система наставничества носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентирована на конкретного педагога и призвана решать в первую очередь его личностные, профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую структуру учета особенностей преодоления затруднений наставляемого и интенсивность решения тех или иных запросов.
Молодые педагоги — те, кто проработал менее 5 лет — окружены особой заботой и вниманием. Для них действует "Школа молодого педагога", где проводятся семинары — встречи с участием опытных учителей, победителей конкурсов профессионального мастерства, которые делятся своими успешными практиками по использованию передовых методов и технологий, в том числе дистанционных.
Ежегодно на окружном конкурсе "Учитель года" начинающие педагоги знакомятся с мастерством учителей-конкурсантов, приобретают опыт использования технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта "Педагог". После завершения конкурса организуется методический семинар с коллегами, где проводится содержательный анализ и оценка увиденных уроков.
На межрегиональной научно–практической конференции "Базовые национальные ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений" работает секция "Многофункциональное наставничество", где педагоги делятся своим опытом наставнической деятельности.
В Год педагога и наставника центром было организовано немало интересных мероприятий: профквиз и фестиваль молодых педагогов, марафон в социальных сетях "#Благодарность Учителю", конкурс творческих работ обучающихся "Мой учитель — мой наставник", окружной конкурс творческих проектов среди 9 классов "Формула Будущего" и другие.
Фестиваль позволяет выявить наиболее талантливые наставнические пары, а на профквизе команды молодых учителей, проявляя эрудицию, сообразительность, логику, командный дух, находили ответы на вопросы разной сложности и разной направленности. Марафоны и конкурсы дают возможность школьникам лично выразить благодарность своему учителю, опубликовав пост в социальных сетях или создавая творческое произведение.
"На конкурс "Формула будущего" ребята представляют творческий проект, описывающий какую-либо профессию, — рассказывает руководитель центра. — Это помогает им определиться с интересами и склонностями к тому или иному виду деятельности. Ведь для большинства ребят выбор будущей профессии — это миллион сомнений и терзаний. Поэтому в процесс выбора включаются все: родные и близкие, педагоги-наставники, друзья".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.