Красноярский ресурсный центр создает образовательную среду

Информационную, консультационную, образовательную, организационную и любую другую помощь и поддержку найдут педагоги в Красноярском ресурсном центре СЗО. Миссия центра — повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование деловых качеств и подготовка к выполнению новых трудовых функций, которые диктует время.

Одна из задач методической службы Красноярского ресурсного центра Северо-Западного управления образовательного округа министерства образования и науки Самарской области — оказание адресной эффективной методической помощи молодым педагогам в развитии мотивов их профессионального роста, создание созидательной педагогической среды, организация научно-методического сопровождения педагогических инноваций.

"Мы видим своей миссией обеспечение овладения молодыми педагогами разнообразными профессиональными навыками: быть функционально грамотным человеком и высококлассным специалистом в преподаваемой области", — говорит директор центра Ольга Низамутдинова.

В своей работе методисты опираются на знания и опыт лучших педагогов, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии. Во всех образовательных организациях округа реализуется система многофункционального наставничества, созданы наставнические группы, осуществляется обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества педагогических работников.

Важно, что система наставничества носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентирована на конкретного педагога и призвана решать в первую очередь его личностные, профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую структуру учета особенностей преодоления затруднений наставляемого и интенсивность решения тех или иных запросов.

Молодые педагоги — те, кто проработал менее 5 лет — окружены особой заботой и вниманием. Для них действует "Школа молодого педагога", где проводятся семинары — встречи с участием опытных учителей, победителей конкурсов профессионального мастерства, которые делятся своими успешными практиками по использованию передовых методов и технологий, в том числе дистанционных.

Ежегодно на окружном конкурсе "Учитель года" начинающие педагоги знакомятся с мастерством учителей-конкурсантов, приобретают опыт использования технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта "Педагог". После завершения конкурса организуется методический семинар с коллегами, где проводится содержательный анализ и оценка увиденных уроков.

На межрегиональной научно–практической конференции "Базовые национальные ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений" работает секция "Многофункциональное наставничество", где педагоги делятся своим опытом наставнической деятельности.

В Год педагога и наставника центром было организовано немало интересных мероприятий: профквиз и фестиваль молодых педагогов, марафон в социальных сетях "#Благодарность Учителю", конкурс творческих работ обучающихся "Мой учитель — мой наставник", окружной конкурс творческих проектов среди 9 классов "Формула Будущего" и другие.

Фестиваль позволяет выявить наиболее талантливые наставнические пары, а на профквизе команды молодых учителей, проявляя эрудицию, сообразительность, логику, командный дух, находили ответы на вопросы разной сложности и разной направленности. Марафоны и конкурсы дают возможность школьникам лично выразить благодарность своему учителю, опубликовав пост в социальных сетях или создавая творческое произведение.

"На конкурс "Формула будущего" ребята представляют творческий проект, описывающий какую-либо профессию, — рассказывает руководитель центра. — Это помогает им определиться с интересами и склонностями к тому или иному виду деятельности. Ведь для большинства ребят выбор будущей профессии — это миллион сомнений и терзаний. Поэтому в процесс выбора включаются все: родные и близкие, педагоги-наставники, друзья".