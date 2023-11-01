В Самаре пожар на стратегическом объекте тушили 70 человек

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Во вторник, 31 октября, в 18:47 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании на Заводском шоссе 14, литер А в Советском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по самарской области.