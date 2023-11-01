В Самарской области зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что за прошедшую неделю в регионе был отмечен всплеск заболеваемости COVID-19.

"По итогам 43 недели 2023 года, с 23 по 29 октября, в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 37,3, что на 34,1% выше, чем на прошлой 42 неделе, — сообщили в ведомстве. — За прошедшие сутки зарегистрировано 209 случаев заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 6,67".

За этот же период выросло и число заболевших ОРВИ: всего за 43 неделю зарегистрировано 14055 случаев.

"В сравнении с предыдущей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 0,1% и в возрастных группах: 3-6 лет на 0,2%, 15 лет и старше на 7,7%. Снижение заболеваемости отмечено в возрастных группах: 0-2 года на 1,7%, 7-14 лет на 6,5%", — рассказали в Роспотребнадзоре.