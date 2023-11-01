В поселке Приморский около Тольятти построят новое здание врачебной амбулатории

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в формате видеоконференции провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей из различных субъектов ПФО. В мероприятии приняли участие главы регионов, главные федеральные инспекторы и представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления.
Во время приема был рассмотрен вопрос жительницы поселка Приморский Ставропольского района Самарской области. Она обратилась с просьбой построить новую врачебную амбулаторию. Сейчас в Приморском работает фельдшерско-акушерский пункт, который был капитально отремонтирован в 2022 году, но существующих условий недостаточно.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил полпреду, что вопрос строительства новой врачебной амбулатории в поселке Приморский уже отработан. Модульное здание будет возведено в 2024 году в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области" и нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
"Выделен земельный участок под строительство. Мы отработали вопрос обеспечения проекта финансированием: предусмотрены средства федерального и областного бюджетов", — сообщил Дмитрий Азаров.
После завершения строительства амбулатория площадью 157 кв.метров будет передана в ведение ГБУЗ СО "Ставропольская центральная районная больница". Начало ее работы запланировано на конец 2024 года. Уже составлено штатное расписание врачебной амбулатории, подбираются специалисты.
Игорь Комаров отметил тот факт, что регионом отработан не только вопрос строительства, но и дальнейшей эксплуатации и работы амбулатории.
Полпред поручил губернатору Самарской области принять исчерпывающие меры по обеспечению жителей поселка Приморский квалифицированной медицинской помощью и в дальнейшем проинформировать его о завершении строительства амбулатории.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас