В ноябре возобновятся полеты из Самары в Тбилиси

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
С 16 ноября еженедельные полеты в столицу Грузии планирует авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы по четвергам: время вылета из Самары — 14:10, прибытие в Тбилиси — в 16.55. Продолжительность перелета — 2 часа 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Сухой Суперджет вместимостью 100 пассажирских мест.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻