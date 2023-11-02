В ноябре возобновятся полеты из Самары в Тбилиси

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С 16 ноября еженедельные полеты в столицу Грузии планирует авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы по четвергам: время вылета из Самары — 14:10, прибытие в Тбилиси — в 16.55. Продолжительность перелета — 2 часа 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Сухой Суперджет вместимостью 100 пассажирских мест.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.