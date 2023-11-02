"Ладья" разгромила "Спутник" - 13:3

ХК "Ладья" на своем льду разгромил "Спутник".

К первой игре против альметьевцев в состав "Ладьи" вернулся капитан команды Карим Вафин, дебютировавший на днях в КХЛ, а также из "Лады" были переведены Глеб Булычев и недавний новичок "автозаводцев" Алексей Васильков — оба хоккеиста обосновались во второй пятерке. Таким образом, вне заявки оказались травмированный Рамиль Салихзянов и Михаил Чечель. Защищать ворота после паузы в два поединка отправился Данила Овчарик, которому в день матча исполнилось 19 лет.

Тольяттинская команда бодро начала встречу и на 8-й минуте открыла счет, реализовав большинство благодаря точному выстрелу Данила Бородина из ближнего круга вбрасывания — 1:0. Однако развить свой успех "Ладье" не удалось и под конец периода хозяева пропустили дважды. Сперва Максим Михайлов огорчил Данилу Овчарика, а затем Ильдан Галеев воспользовался численным преимуществом. 1:2. В обоих случаях вратарь волжан капитулировал после дальних бросков.

Во втором периоде хоккеисты "Ладьи" полностью перевернули игру — они полностью завладели инициативой, перебросав соперника практически в четыре раза. И количество в этом случае перешло в качество. На шайбы Александра Захарина, Данила Бородина, Карима Вафина, Алексея Василькова и Дениса Истюфеева альметьевцы ответили еще одним голом Ильдана Галеева в большинстве. По итогам сорока минут на табло был счет 6:3.

В заключительной трети тольяттинская команда и вовсе отправила семь безответных шайб в ворота Михаила Коновалова, вышедшего на замену Михаилу Никитину. Данил Бородин и Алексей Васильков добрались до хет-триков, причем 87-й номер "Ладьи" не сумел доиграть матч, поскольку был удален до конца игры за драку с Максимом Мордвинцевым. Также дублем успел отметиться Александр Бажухин, а Владислав Рвачев и Михаил Ворфоломеев по разу поразили ворота "Спутника". Финальная сирена зафиксировала самую крупную победу "Ладьи" в истории — 13:3!

2 ноября в Тольятти состоится повторный поединок.