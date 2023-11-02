Забота о ментальном здоровье: в новых кабинетах медико-психологического консультирования помощь получили около 2200 пациентов

Главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова рассказала о тем, чем чревата депрессия и о методах ее профилактики.
"Депрессия и психосоциальный стресс могут быть независимыми факторами риска развития ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Они занимают третье место по значимости среди известных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний", - сообщила специалист.
В Самарской области развивается служба по медико-психологическому консультированию населения. При поликлиниках в Самаре, Тольятти, Сызрани и в пяти муниципальных районах летом дополнительно открыли 10 кабинетов медико-психологического консультирования. Прием пациентов в таких кабинетах ведут специалисты с высшим профессиональным образованием по специальности "Клиническая психология" или с высшим профессиональным (психологическим) образованием и профессиональной переподготовкой по специальности "Клиническая психология".
За период работы около 2200 пациентов посетили такие кабинеты.
Психологическое консультирование могут пройти: члены семей участников СВО; пациенты с хроническими заболеваниями; амбулаторные пациенты, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям.
На прием к медицинскому психологу в поликлиники можно записаться самостоятельно, а также пройти консультацию по направлению от участкового врача или узкого специалиста.
"Медицинские психологи ведут работу с населением по вопросам заботы о ментальном здоровье, консультируют и направляют пациентов на ведение здорового образа жизни. А также обозначает важность таких составляющих психического здоровья как: регулярная физическая нагрузка; сбалансированное питание; здоровый сон; рациональный и адекватный режим труда и отдыха; повышение стрессоустойчивости; увлечения и хобби, доставляющие радость и удовольствие", - заключила Ольга Ковшова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас