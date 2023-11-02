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Здравоохранение Общество

Забота о ментальном здоровье: в новых кабинетах медико-психологического консультирования помощь получили около 2200 пациентов

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова рассказала о тем, чем чревата депрессия и о методах ее профилактики.

"Депрессия и психосоциальный стресс могут быть независимыми факторами риска развития ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Они занимают третье место по значимости среди известных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний", - сообщила специалист.

В Самарской области развивается служба по медико-психологическому консультированию населения. При поликлиниках в Самаре, Тольятти, Сызрани и в пяти муниципальных районах летом дополнительно открыли 10 кабинетов медико-психологического консультирования. Прием пациентов в таких кабинетах ведут специалисты с высшим профессиональным образованием по специальности "Клиническая психология" или с высшим профессиональным (психологическим) образованием и профессиональной переподготовкой по специальности "Клиническая психология".

За период работы около 2200 пациентов посетили такие кабинеты.

Психологическое консультирование могут пройти: члены семей участников СВО; пациенты с хроническими заболеваниями; амбулаторные пациенты, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям.

На прием к медицинскому психологу в поликлиники можно записаться самостоятельно, а также пройти консультацию по направлению от участкового врача или узкого специалиста.

"Медицинские психологи ведут работу с населением по вопросам заботы о ментальном здоровье, консультируют и направляют пациентов на ведение здорового образа жизни. А также обозначает важность таких составляющих психического здоровья как: регулярная физическая нагрузка; сбалансированное питание; здоровый сон; рациональный и адекватный режим труда и отдыха; повышение стрессоустойчивости; увлечения и хобби, доставляющие радость и удовольствие", - заключила Ольга Ковшова.

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