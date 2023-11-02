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Здравоохранение Общество

Психиатр-нарколог Сергей Царев: "Алкоголь усугубляет стресс"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царев рассказал, почему спиртное - источник стресса.

"Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является фатальным заблуждением. В момент стресса организм человека запускает защитные механизмы ответного воздействия, которые меняют работу нервной и эндокринной систем. Гипоталамус и гипофиз, находящиеся в головном мозге, в этот момент высвобождают определённые гормоны. Этанол выступает в роли депрессанта и сам является стрессором, - пояснил специалист. - Употребление алкоголя в период сильного эмоционального напряжения способствует увеличению стрессовых гормонов".

По словам Сергея Царева, повышение продукции гормонов стресса приводит к: дисфункции систем и органов; развитию хронических патологий; депрессии; повышению артериального давления; ожирению; другим неблагоприятным последствиям.

Употребление спиртных напитков, угнетая работу центральной нервной системы, приводит к временной иллюзии душевного комфорта. Иллюзорность развеивается в процессе вывода продуктов распада алкоголя из организма.

"В результате интоксикации ухудшается самочувствие, появляется абстинентный синдром, провоцирующий повышенную слабость и физический дискомфорт. Этанол снижает активность защитных механизмов, истощает резервы организма, и усугубляет тем самым стресс. Алкоголь ухудшает способность адаптироваться к хроническому стрессу. Необходимо отказаться от алкоголя, и лечить стресс с помощью медицинских специалистов", - заключил Сергей Царев.

Гид потребителя

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