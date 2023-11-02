Еще в 9 селах Самарской области появились голосовая связь и мобильный интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает обеспечивать мобильной связью деревни и сёла Самарской области. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах численностью до 500 человек, где ранее не было уверенного приема мобильного сигнала. Возможности голосового общения и интернета Tele2 стали доступны более 1600 жителей удаленных от райцентров деревень.
Теперь возможность пользоваться цифровыми услугами, мессенджерами, видеосвязью и социальными сетями, а также смотреть фильмы и учиться онлайн появилась у жителей села Петровка Борского района, поселка Культура Волжского района, села Тургеневка Кинельского района. В августе и сентябре в рамках строительства УЦН качественные голосовая связь и мобильный интернет появились в населенных пунктах: поселок имени Клары Цеткин Борского района, Новые Ключи Кинель-Черкасского района, Колыбеловка Красноармейского района, Светлый Ключ Красноярского района, Успенка Сергиевского района, Краснояриха Челно-Вершинского района.
Проект по устранению цифрового неравенства осуществляют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)