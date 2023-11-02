Еще в 9 селах Самарской области появились голосовая связь и мобильный интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает обеспечивать мобильной связью деревни и сёла Самарской области. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах численностью до 500 человек, где ранее не было уверенного приема мобильного сигнала. Возможности голосового общения и интернета Tele2 стали доступны более 1600 жителей удаленных от райцентров деревень.

Теперь возможность пользоваться цифровыми услугами, мессенджерами, видеосвязью и социальными сетями, а также смотреть фильмы и учиться онлайн появилась у жителей села Петровка Борского района, поселка Культура Волжского района, села Тургеневка Кинельского района. В августе и сентябре в рамках строительства УЦН качественные голосовая связь и мобильный интернет появились в населенных пунктах: поселок имени Клары Цеткин Борского района, Новые Ключи Кинель-Черкасского района, Колыбеловка Красноармейского района, Светлый Ключ Красноярского района, Успенка Сергиевского района, Краснояриха Челно-Вершинского района.

Проект по устранению цифрового неравенства осуществляют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их.