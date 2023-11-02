В музее Эльдара Рязанова расскажут о "Запасной столице в ракурсе кинохроники"

Во вторник, 7 ноября, в 16:00 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет интерактивная экскурсия "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (16+).

"Судьба города во время Великой Отечественной войны уникальна. С октября 1941 г. по август 1943 г. Куйбышев выполнял роль "запасной столицы". Из центра сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства и культурную элиту. С первых дней войны шла эвакуация промышленных предприятий и людей. В числе эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет", - поясняют организаторы.

На экскурсии расскажут о "запасной столице" в ракурсе кинохроники, через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Рассказ экскурсовода будет сопровождаться показом кинохроники.

Экскурсовод - историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Стоимость - 200 рублей. Необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.