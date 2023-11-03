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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Северстали" - 1:4

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Лады" потерпели поражение в заключительном матче домашней серии.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Наставник тольяттинского коллектива Олег Браташ после волевой победы над "Адмиралом" сделал лишь пару перестановок в нижних звеньях, заменив Алексея Ожгихина на Доната Стальнова, и перевел его в центр третьего атакующего сочетания, а вместе с Владиславом Червоненко и Евгением Грошевым теперь оказался Егор Бабенко. Защищать последний рубеж вновь вышел Александр Трушков.

Стартовая треть прошла с преимуществом гостей из Череповца, которым удалось открыть счет уже на 6-й минуте. Данил Аймурзин получил шайбу прямо перед чужими воротами и с убойной позиции не оставил шансов голкиперу "Лады" — 0:1. Далее "автозаводцы" попытались перехватить инициативу, особенно в этом усердствовала вторая пятерка, однако "Северсталь" с легкостью глушила тольяттинские атаки, не забывая создавать остроту у владений Александра Трушкова. Тем не менее шикарная возможность отличиться в конце периода была у Андрея Алтыбармакяна, попавшего в штангу, а вслед за этим на площадке вспыхнула потасовка между Михаилом Фисенко и Марком Барберио — эта драка стала едва ли не главным ярким эпизодом всей двадцатиминутки.

В начале второго игрового отрезка "Лада" сумела ликвидировать отставание. Владислав Семин здорово подключился к очередной атаке хозяев и сумасшедшим по силе щелчком поразил череповецкий створ — 1:1. К сожалению, радовались "автозаводцы" недолго, ведь спустя полторы минуты Александр Скоренов вывел "Северсталь" в лидеры, а затем он же оформил дубль, хотя между двумя голами лучшего снайпера "желто-черных" уместился Руслан Абросимов и его результативное подставление под передачу Никиты Седова. При счете 1:4, который образовался к середине поединка, тренерский штаб тольяттинской команды воспользовался правом на тайм-аут. Небольшая пауза помогла хоккеистам "Лады" прийти в себя, но коренных изменений в ходе матча не случилось.

В заключительном периоде подопечные Олега Браташа стремились вернуться в игру, однако "Северсталь" максимально грамотно оборонялась, поэтому у тольяттинцев толком и моментов не было. "Желто-черные" ни на секунду не дали усомниться в своем превосходстве над "Ладой", а самым заметным событием всего игрового отрезка в итоге стала еще одна рукопашная схватка, произошедшая на 56-й минуте уже между Глебом Булычевым и Адамом Лишкой. Финальная сирена зафиксировала поражение "автозаводцев" со счетом 1:4.

Свой следующий матч "Лада" проведет 5 ноября в Москве и соперником станет ЦСКА.

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