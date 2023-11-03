"Помогает расслабляться и улучшает настроение": врач рассказала о роли физической активности в сохранении душевного комфорта

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани, заместитель главного врача по медицинской профилактике и организационной деятельности Сызранской центральной городской и районной больницы Марина Завьялова рассказала, можно ли научиться грамотно справляться со стрессом, почему при стрессе важно заниматься физической активностью и как наполнить жизнь движением.

"Потоки информации, многозадачность на работе, резкие изменения окружающей среды — то, из-за чего у современного человека растет внутреннее напряжение и стресс. Единственный действенный способ помочь мозгу "расслабиться" — переключить его внимание на что-то другое. В этом помогают физические нагрузки", - рассказала эксперт.

По словам Марины Завьяловой, физическая активность смягчает стресс не только после его возникновения, но и непосредственно в момент нервного напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки в конце рабочего дня.

"Как это работает? Когда мы испытываем стресс, запускается на полную мощность симпатоадреналовая система, и в крови выделяются гормоны — адреналин и кортизол. Они резко повышают артериальное давление и ритм сердечных сокращений. Аэробные физические нагрузки средней интенсивности — ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде, бег — способствуют тренировке мышц. Но главное — во время физической активности увеличивается выработка нейромедиаторов, или "гормонов счастья": дофамина, серотонина, эндорфина, а содержание в крови гормона стресса — кортизола — уменьшается. Это позволяет человеку быстрее расслабиться, способствует улучшению настроения и повышению самооценки", - пояснила врач.

Физическая активность помогает справиться с хроническим стрессом и предупреждает развитие депрессии.

"Полезно для здоровья, если человек обязательно 2-3 раза в неделю посещает фитнес-зал или бассейн. Чтобы внести в жизнь больше движения, можно следовать простым правилам. Дома танцуйте под музыку, не уклоняйтесь от игр с детьми, чаще выгуливайте собаку, гуляйте вечером перед сном 30-40 минут, работайте в саду или во дворе. На работе: поднимайтесь по лестнице вместо лифта, используйте часть обеденного перерыва для прогулки, каждый час вставайте из-за стола и несколько минут ходите в кабинете или коридоре, регулярно потягивайтесь и разминайтесь за рабочим столом", - заключила медик.