"Помогает расслабляться и улучшает настроение": врач рассказала о роли физической активности в сохранении душевного комфорта

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани, заместитель главного врача по медицинской профилактике и организационной деятельности Сызранской центральной городской и районной больницы Марина Завьялова рассказала, можно ли научиться грамотно справляться со стрессом, почему при стрессе важно заниматься физической активностью и как наполнить жизнь движением.
"Потоки информации, многозадачность на работе, резкие изменения окружающей среды — то, из-за чего у современного человека растет внутреннее напряжение и стресс. Единственный действенный способ помочь мозгу "расслабиться" — переключить его внимание на что-то другое. В этом помогают физические нагрузки", - рассказала эксперт.
По словам Марины Завьяловой, физическая активность смягчает стресс не только после его возникновения, но и непосредственно в момент нервного напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки в конце рабочего дня.
"Как это работает? Когда мы испытываем стресс, запускается на полную мощность симпатоадреналовая система, и в крови выделяются гормоны — адреналин и кортизол. Они резко повышают артериальное давление и ритм сердечных сокращений. Аэробные физические нагрузки средней интенсивности — ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде, бег — способствуют тренировке мышц. Но главное — во время физической активности увеличивается выработка нейромедиаторов, или "гормонов счастья": дофамина, серотонина, эндорфина, а содержание в крови гормона стресса — кортизола — уменьшается. Это позволяет человеку быстрее расслабиться, способствует улучшению настроения и повышению самооценки", - пояснила врач.
Физическая активность помогает справиться с хроническим стрессом и предупреждает развитие депрессии.
"Полезно для здоровья, если человек обязательно 2-3 раза в неделю посещает фитнес-зал или бассейн. Чтобы внести в жизнь больше движения, можно следовать простым правилам. Дома танцуйте под музыку, не уклоняйтесь от игр с детьми, чаще выгуливайте собаку, гуляйте вечером перед сном 30-40 минут, работайте в саду или во дворе. На работе: поднимайтесь по лестнице вместо лифта, используйте часть обеденного перерыва для прогулки, каждый час вставайте из-за стола и несколько минут ходите в кабинете или коридоре, регулярно потягивайтесь и разминайтесь за рабочим столом", - заключила медик.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас