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Музыка Культура

"Слушай. Вдохновляйся. Создавай": Сбер представил новый проект ко Дню народного единства

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музыка — универсальный и объединяющий всех язык. Во все времена люди через музыку делились друг с другом эмоциями и многовековыми традициями, отражающими и передающими уникальность каждого народа.

Ко Дню народного единства Сбер создал проект "Звуки России", чтобы каждый мог познакомиться с народными мелодиями и музыкальными инструментами разных регионов России и — благодаря современным технологиям Сбера — создать собственный трек.

Все новые треки проекта созданы с помощью разработанной Сбером нейросети SymFormer. Она сгенерировала для каждой мелодии собственный музыкальный рисунок на основе известных мелодий многочисленных народов России, проживающих в центральной части страны, в Поволжье и на Северном Кавказе, а также аутентичной музыки коренных народов Севера.

Слоган проекта — "Слушай. Вдохновляйся. Создавай" отражает три его составляющие.

Слушай. Рэпер ST написал заглавную песню проекта, она эксклюзивно представлена в HiFi-cтриминге Звук. Кроме того, в Звуке специально к событию собран плейлист, куда вошли композиции, созданные совместно с нейросетью SymFormer. Также в музыкальную подборку попали модифицированные народные мелодии и современный фолк.

Вдохновляйся. Видео проекта снимали в нескольких регионах России с настоящими музыкантами и представителями малых народов.

Создавай. На сайте проекта любой может создать собственный трек. К хорошо знакомым народным мотивам ("Калинка-Малинка", лезгинка, татарская плясовая или шаманская музыка) можно добавить партии шести народных инструментов: дунгур, варган, пандур, гусли, жалейка, тальян-гармун. Потом треком можно поделиться в своих социальных сетях.

Агентство СберМаркетинг разработало креативную идею и продакшен всех материалов проекта, включая видеоролик, ключевые визуальные образы, музыку и трек исполнителя ST.

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