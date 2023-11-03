Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников "Цифрового диктанта"

По итогам четвертого сезона Всероссийской акции "Цифровой Диктант" Самарская область признана одним из самых активных регионов по общему количеству участников.

Регионы-лидеры по уровню цифровой грамотности их жителей отметила заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова: "Самыми активными по общему количеству участников из регионов также стали Новосибирская область, Краснодарский край, Кемеровская область-Кузбасс, Самарская, Саратовская области и Москва".

Всего по стране в диктанте приняли участие почти 2 млн человек. Из них 1,38 млн прошли "Цифровой Диктант" полностью и получили сертификат цифровой грамотности. Средний уровень знаний участников организаторы оценили в 6,43 балла из 10. Самый высокий результат участники "Цифрового диктанта" продемонстрировали в блоке "Цифровая безопасность". В нем средний балл составил 6,84 из 10. Среди участников самыми активными оказались женщины, их количество составило более 59% от общего числа участников.

"В современных условиях вопросы цифровой грамотности имеют принципиально важное значение. Такие общественные инициативы, как "Цифровой диктант", позволяют участникам оценить уровень осведомленности о новых технологиях, сервисах и способах защиты информации от мошенничества. Цифровая грамотность граждан влияет в том числе и на уровень кибербезопасности в стране в целом. По инициативе президента РФ Владимира Путина создается новый национальный проект "Экономика данных", одним из ключевых направлений которого будет защита данных, как персональных, так и организаций", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Результаты "Цифрового Диктанта" включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по трем ключевым составляющим: цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям. Лучше всего россияне разбираются в цифровой безопасности (6,84 балла), а вот знание основ цифрового потребления (6,46 балла) и цифровых компетенций (6,00 балла) отстает.

Количество участников по сравнению с 2021 г. выросло в полтора раза. Наиболее высокие значения уровня цифровой грамотности характерны для участников средних возрастных групп - 26-35 лет и 36-45 лет. Самое большое количество прохождений диктанта фиксируется у возрастной группы с 18 до 59 лет - она составляет более 42% (рост в 2,6 раза) от общего количества участников диктанта, а "отличниками" диктанта в 2023 г. стали 7,7 тыс. человек.

В этом году участие могли принять все россияне в возрасте от 10 лет - вопросы для детской и подростковой возрастных категорий были одобрены Институтом воспитания. Однако испытать свои силы решились и более юные участники - 1,2% участников младше 10 лет прошли тестирование.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность участия региона в подобных проектах, которые способствуют повышению цифровой грамотности у жителей региона посредством измерения персонального уровня своих знаний и определения личной траектории саморазвития.

"Цифровой диктант" позволяет оценить свой уровень знаний "цифры" присмотреться к ИТ-сфере. Сейчас в регионе, как и в стране в целом вопрос дефицита высококвалифицированных кадров стоит остро. Считаю подобные мероприятия своевременными. Это еще один шаг к созданию надежного кадрового резерва", - отметил врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Всероссийская акция "Цифровой диктант" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика". Ежегодно в рамках акции определяется уровень цифровой грамотности, тестирование проходит с 2019 г. на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф.