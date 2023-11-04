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Музыка Культура

Сызранка Анастасия Гинкул стала обладательницей Гран-при Международного конкурса исполнительского искусства "Роза ветров"

МОСКВА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 31 октября в Москве состоялся Всемирный Финал 29 сезона XXIX Международного конкурса исполнительского искусства "Роза Ветров" — это более 2000 самых одарённых детей и подростков из 62 субъектов РФ и 18 стран мира.

Сызрань на конкурсе представляла выпускница Детской школы искусств имени А. И. Островского Анастасия Гинкул. Она исполнила всемирно известный хит "Адажио" на итальянском языке. Анастасия заняла первое место и завоевала Гран-при конкурса. С детства она почти не видит, но обладает потрясающим голосом и музыкальным слухом.

Анастасия уже закончила музыкальную школу, но продолжает заниматься со своим педагогом Ниной Овчинниковой, с которой они вместе — с первого класса. Девушка неоднократно покоряла вершины музыкального пьедестала, но Гран-при международного конкурса она завоевала впервые.

Награду юной исполнительнице вручил Заслуженный артист РФ Александр Олешко. Анастасия стала обладательницей Диплома и денежного приза, который по правилам фестиваля они разделят вместе с преподавателем по вокалу, сообщает администрации Сызрани. 

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