Сызранка Анастасия Гинкул стала обладательницей Гран-при Международного конкурса исполнительского искусства "Роза ветров"

С 27 по 31 октября в Москве состоялся Всемирный Финал 29 сезона XXIX Международного конкурса исполнительского искусства "Роза Ветров" — это более 2000 самых одарённых детей и подростков из 62 субъектов РФ и 18 стран мира.

Сызрань на конкурсе представляла выпускница Детской школы искусств имени А. И. Островского Анастасия Гинкул. Она исполнила всемирно известный хит "Адажио" на итальянском языке. Анастасия заняла первое место и завоевала Гран-при конкурса. С детства она почти не видит, но обладает потрясающим голосом и музыкальным слухом.

Анастасия уже закончила музыкальную школу, но продолжает заниматься со своим педагогом Ниной Овчинниковой, с которой они вместе — с первого класса. Девушка неоднократно покоряла вершины музыкального пьедестала, но Гран-при международного конкурса она завоевала впервые.

Награду юной исполнительнице вручил Заслуженный артист РФ Александр Олешко. Анастасия стала обладательницей Диплома и денежного приза, который по правилам фестиваля они разделят вместе с преподавателем по вокалу, сообщает администрации Сызрани.