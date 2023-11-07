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Литература Культура

В ОДО состоится творческая встреча с поэтессой, военкором, членом Союза писателей России и ЛНР Анной Долгаревой

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 ноября в 19:00 в большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" пройдет творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом, членом Союза писателей России и ЛНР Анной Долгаревой (12+).

Творчество Анны — отражение событий в Донбассе. Анна родилась и выросла в Харькове, ее творчество стало одним из символов сопротивления нацистской экспансии. Первые длительные командировки Анны на Донбасс в качестве военного корреспондента состоялись еще в 2015 году. А после начала специальной военной операции Анна Долгарева постоянно находится на передовой, выступает перед бойцами и командирами, ведет репортажи, участвует в организации гуманитарной помощи для мирного населения освобожденных территорий и военнослужащих. Власти Украины включили Долгареву в списки российских общественных деятелей, подлежащих ликвидации. Поэзия Анны живыми цитатами расходится и в тылу, и на фронте. В ходе визита в Самару поэтесса представит свою новую книгу "За рекой Смородиной".

Напомним, литературно-исторический фестиваль "Путь к Победе" — это совместный проект Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица". Первый сезон проекта проходил в Самаре с декабря 2022 года по май 2023 года. За это время столицу Самарской области посетили: скрипач-виртуоз, член общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрем; известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников; советский и российский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков.

В рамках фестиваля "Путь к Победе" Анна Долгарева также посетит Самарскую областную универсальную библиотеку (пр. Ленина, 14а), познакомится с экспозицией книжной выставки "Сила в правде", пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

"Сила в правде" — патриотический проект, инициированный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По поручению главы региона в публичных библиотеках Самарской области появились тематические стенды, которые представляют собой разносторонний взгляд на наше прошлое и настоящее. Помогают через художественные книги о войне и фашизме, исторические, публицистические, документальные материалы ХХ века и хронику современных периодических изданий расставить верные акценты в понимании причин проведения СВО.

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