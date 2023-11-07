"Россети" внедрят инновационные энергоэффективные технологии на подстанции 500 кВ, питающей северо-запад Самарской области

Началась модернизация одного из крупнейших центров электроснабжения Поволжья — подстанции 500 кВ "Азот". На объекте будут реализованы инновационные решения, разработанные собственным научно-техническим центром Группы "Россети". Они позволят повысить энергоэффективность и увеличить ресурс силового оборудования при сохранении высокой надежности его работы.
На двух автотрансформаторах общей мощностью 1 051 МВА установят интеллектуальную систему управления охлаждением. Она будет контролировать работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих в режиме реального времени данных о температуре окружающей среды и оборудования, режимах его работы. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств. Расход электроэнергии на собственные нужды, затрачиваемые на охлаждение трансформаторов, снизится до 25%.
Работы проводятся в рамках национального отраслевого проекта "Энергоэффективная подстанция", инициатором и ключевым участником которого являются "Россети". Аналогичные технологии уже применяются на объектах высокого и сверхвысокого классов напряжения на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, центральных и южных регионах. Подстанция 500 кВ "Азот" — первый центр питания Самарской области, где реализуются такие решения.
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