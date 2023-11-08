Заявочную кампанию конкурса "Это у нас семейное" продлили до 18 декабря

С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" на участие в нем зарегистрировались более 500 тыс.человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В связи с высоким интересом к участию в народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" со стороны россиян регистрация продлена до 18 декабря 2023 года.

"Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе "Россия — страна возможностей" нового проекта — семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", и примерно 7-8 тысяч заявок поступает каждый день. Очень много людей обращались к членам Наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки. Ведь заявка серьезная — надо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Наблюдательный совет конкурса принял во внимание эти многочисленные обращения и решил не останавливать прием заявок 4 ноября. Всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но прием заявок будет продолжаться", — сообщил Сергей Кириенко.

На участие в конкурсе "Это у нас семейное" зарегистрировалось уже более 500 тыс. человек — это свыше 90 тыс. семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов подали заявки 11% участников. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов — по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на конкурс. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (8,9%), Московская область (5,7%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,5%), Нижегородская область (2,3%), Иркутская область (почти 2,2%) и Красноярский край (почти 2,3%).

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 г. на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 г. в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

В конкурсе "Это у нас семейное" уже участвуют представители более 75 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (202), Беларуси (124), Киргизии (98), Молдовы (97), Таджикистана (92), Украины (48) и Узбекистана (33).

3 ноября Наблюдательный совет конкурса принял решение о продлении заявочной кампании конкурса до 18 декабря 2023 года. Зарегистрировать свою семейную команду можно на сайте этосемейное.рф.

"Сейчас, когда в самом разгаре дистанционный этап, а скоро для выполнения откроются еще больше интересных и увлекательных заданий для всей семьи, мы пришли к выводу, что, привлекая к процессу выполнения заданий коллег, друзей, родственников, о конкурсе узнают еще больше семей, которые тоже хотят принять в нем участие. И мы не можем лишить их такой возможности. Ведь только за последнюю неделю более 40 тысяч человек присоединились к участию в самом народном проекте платформы "Россия — страна возможностей", интерес со стороны россиян продолжает расти. К тому же за последние две недели, после снижения минимального возраста конкурсантов с шести до пяти лет, вместе со своими родителями к нам присоединились более 3 тысяч пятилетних детей", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Параллельно с процессом регистрации на сайте этосемейное.рф с 25 октября для выполнения доступны первые задания дистанционного этапа, утвержденные 17 октября на заседании Наблюдательного совета конкурса. Весной следующего года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 г. состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное", он соберет 300 семей со всей страны.

В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от пяти до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".