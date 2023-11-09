Самарский музыкальный бренд — всероссийский фестиваль "Душа баяна" — прошел в трех федеральных округах

Очные прослушивания и обладатели гран-при фестиваля "Душа баяна" определены в трех федеральных округах: Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе и в Уральском федеральном округе. Впереди следующие этапы фестиваля: с 10 по 12 ноября — Гатчина, с 22 по 25 ноября — Московская область и Москва.

Напомним, всероссийский фестиваль "Душа баяна" в этом году проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Впервые фестиваль состоялся по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году, и за это время стал настоящим символом народного исполнительского творчества. С 2018 года по решению президента Владимира Путина губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура" и неоднократно подчеркивал, что на Самарской земле рождается много креативных, общественно значимых проектов.

"Это первый фестиваль, который проехал по всем муниципальным образованиям губернии, Везде были полные залы, мы получили огромный охват, хорошие отклики от участников. Сейчас мы тиражируем этот фестиваль по всей стране. Цель фестиваля — поднять престиж всего народного, национального, исконно российского, найти новых самородков", — отметил депутат Самарской губернской думы, заслуженный артист РФ, музыкант, композитор художественный руководитель фестиваля "Душа Баяна" Сергей Войтенко.

В этом году фестиваль претерпел ряд изменений: появились две новые номинации — "Театр малых форм" и "Символ Баяна", а также победитель в каждом федеральном округе получает в качестве приза профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь.

Так, обладателем гран-при в Южном Федеральном Округе стал образцовый хореографический коллектив "Визави" города Зверево. По итогам Северо-Кавказского этапа фестиваля Гран-при получили трио Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. Главный приз регионального этапа всероссийского конкурса "Душа баяна" в Уральском федеральном округе жюри присудило 16-летнему Вадиму Плуталову.

"Победа была, конечно, долгожданная, но не ожидаемая. Совсем не думал, что буду абсолютным победителем. Я участвовал в фестивале второй раз, в 2022 году дошел до суперфинала в Самаре, но занял 3 место. За год подготовился и на этот раз получилось. В следующем году поеду на суперфинал фестиваля. Для конкурса я выбрал сочинение Виктора Федоровича Гридина — это гениальный композитор, при первом участии я тоже играл его пьесу. "Утушка Луговая" очень хорошее произведение, где можно показать себя, свою душу и эмоции", — поделился победитель регионального этапа в Уральском федеральном округе фестиваля Вадим Плуталов.

Фестиваль "Душа Баяна" — это не только возможность продемонстрировать свои музыкальные навыки, умения и таланты, но и площадка для обмена опытом и взаимодействия между музыкантами разных поколений и регионов. В каждом городе в ходе очного прослушивания проходят мастер-классы профессиональных педагогов и артистов. Впереди два федеральных округа: Северо-Западный федеральный округ, г. Гатчина и Центральный федеральный округ, г. Москва, на площадке ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Для всех поклонников народного исполнительного искусства проведение фестиваля "Душа баяна" на территории ВДНХ это не только возможность насладиться виртуозным музыкальным исполнением, но также увидеть масштабную Международную выставку-форум "Россия", организованную по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые на одной площадке представлена вся Россия, весь потенциал и мощь нашей страны. На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации. На стенде Самарской области, который выполнен в виде ладьи, гости могут увидеть самые красивые и заповедные места региона, познакомиться с его историей и достижениями, а также посмотреть на виртуальный запуск ракеты, принять участие в конкурсах, экскурсиях и мастер-классах и выиграть ценные призы.

Подробная информация о событиях всероссийского фестиваля "Душа баяна" в социальных сетях: https://vk.com/dushabayana, https://www.youtube.com/sergeyvoytenko.