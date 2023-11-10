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Туризм Общество

В Сызрани установят люки с изображением достопримечательностей

СЫЗРАНЬ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани изготовлены эксклюзивные люки с изображением местных достопримечательностей.

Арт-объекты будут установлены на улицах города в процессе внедрения туристского кода в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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