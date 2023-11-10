В Сызрани установят люки с изображением достопримечательностей

В Сызрани изготовлены эксклюзивные люки с изображением местных достопримечательностей.
Арт-объекты будут установлены на улицах города в процессе внедрения туристского кода в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
В Сызрани изготовлены эксклюзивные люки с изображением местных достопримечательностей.
Арт-объекты будут установлены на улицах города в процессе внедрения туристского кода в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....