В Самарской области пройдет просветительская акция "Открытая лабораторная"

В субботу, 11 ноября, массовая акция по проверке научных знаний "Открытая лабораторная" ("Лаба") пройдет более чем в 15 регионах России, в том числе и в Самарской области. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Участники акции смогут проверить научность своей картины мира в крупнейших ведущих университетах, музеях, библиотеках и иных публичных пространствах. Центральной площадкой акции станет павильон "АТОМ" на ВДНХ (Москва). В Самаре главной площадкой "Лабы" был выбран Самарский политех.
"Неожиданно акция вышла за пределы региона. К просветительскому проекту присоединился Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. Очень надеюсь, что акция пройдет на ура: ведь наши партнеры приготовили классные подарки, "завлабы" — любопытные лекции, а на некоторых площадках предусмотрены интересные активности", — отмечает кандидат филологических наук, региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.
Принять участие в "Лабе" — то есть стать "лаборантом" — смогут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на десятки вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. Далее опытные "завлабы" — ученые университетов и другие яркие медийные личности — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.
"Лаборанты", набравших наибольшее количество баллов, ждут: книги от издательства "Альпина Нон-Фикшн"; билеты в музейно-выставочный центр "Самара Космическая"; сертификат на фотосессию и запись песни в Центре прототипирования современной музыки и звукового дизайна "Звучи!" Самарского государственного института культуры; сертификат на посещение планетария Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева; билет на одну из экскурсий в Самарский государственный медицинский университет.
Кроме этого, каждому "лаборанту" подарят один из выпусков научно-
популярного журнала Самарского государственного технического университета "Технополиса Поволжья".
Локации и ведущих подбирали аким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Перед тестом "завлабы" прочитают занимательные лекции. Всего в Самарском регионе запланировано 13 локаций.
1. Тематика главной площадки: "Экология" (Самарский политех, аудитория 312, учебный корпус № 1. Самара, ул. Первомайская, 18). Начало в 12:00.
"Завлаб": Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой "Химическая технология и промышленная экология", главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ. Тема доклада: "Экология — наука о жизни для жизни". Регистрация.
2. Тематика площадки: "История науки" (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1). Начало в 11:00.
"Завлаб": Максим Еремин, кандидат филологических наук, начальник управления пресс-службы и информации СамГТУ. Тема доклада: "История большого взрыва, или Как рождалась наука в Новокуйбышевске". Регистрация.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.