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В Самарской области пройдет просветительская акция "Открытая лабораторная"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 ноября, массовая акция по проверке научных знаний "Открытая лабораторная" ("Лаба") пройдет более чем в 15 регионах России, в том числе и в Самарской области. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Участники акции смогут проверить научность своей картины мира в крупнейших ведущих университетах, музеях, библиотеках и иных публичных пространствах. Центральной площадкой акции станет павильон "АТОМ" на ВДНХ (Москва). В Самаре главной площадкой "Лабы" был выбран Самарский политех.

"Неожиданно акция вышла за пределы региона. К просветительскому проекту присоединился Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. Очень надеюсь, что акция пройдет на ура: ведь наши партнеры приготовили классные подарки, "завлабы" — любопытные лекции, а на некоторых площадках предусмотрены интересные активности", — отмечает кандидат филологических наук, региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Принять участие в "Лабе" — то есть стать "лаборантом" — смогут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на десятки вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. Далее опытные "завлабы" — ученые университетов и другие яркие медийные личности — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.

"Лаборанты", набравших наибольшее количество баллов, ждут: книги от издательства "Альпина Нон-Фикшн"; билеты в музейно-выставочный центр "Самара Космическая"; сертификат на фотосессию и запись песни в Центре прототипирования современной музыки и звукового дизайна "Звучи!" Самарского государственного института культуры; сертификат на посещение планетария Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева; билет на одну из экскурсий в Самарский государственный медицинский университет.

Кроме этого, каждому "лаборанту" подарят один из выпусков научно-
популярного журнала Самарского государственного технического университета "Технополиса Поволжья".

Локации и ведущих подбирали аким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Перед тестом "завлабы" прочитают занимательные лекции. Всего в Самарском регионе запланировано 13 локаций.

1. Тематика главной площадки: "Экология" (Самарский политех, аудитория 312, учебный корпус № 1. Самара, ул. Первомайская, 18). Начало в 12:00.
"Завлаб": Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой "Химическая технология и промышленная экология", главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ. Тема доклада: "Экология — наука о жизни для жизни". Регистрация.

2. Тематика площадки: "История науки" (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1). Начало в 11:00.
"Завлаб": Максим Еремин, кандидат филологических наук, начальник управления пресс-службы и информации СамГТУ. Тема доклада: "История большого взрыва, или Как рождалась наука в Новокуйбышевске". Регистрация.

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