Александр Колычев: "Вуз дал мне больше, чем просто базу"

Выбор университета и направления подготовки часто определяет дальнейшую карьеру студента. Профессионального успеха выпускнику Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Александру Колычеву удалось добиться благодаря не только полученным в вузе знаниям, но и понимающим преподавателям. Он окончил ПГУТИ в январе 2023 года и сейчас занимает должность начальника службы по защите информации на Самарском электромеханическом заводе.

— Какой факультет и по какой специальности окончили?

— Окончил факультет кибербезопасности и управления по специальности "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Это мое первое высшее образование. Поскольку это специалитет, а не бакалавриат, срок учебы составляет не четыре, а 5,5 года. Выпускаются уже подготовленные специалисты. В декабре 2022 года завершил обучение и в январе защитил диплом.

— Почему выбрали ПГУТИ? Чем привлек этот вуз?

— Изначально я подавал документы почти во все самарские вузы. А ПГУТИ выбрал, потому что пришел к выводу: то, чему хочу научиться, здесь преподают лучше всего. И были люди, к рекомендациям которых я прислушался. Я очень им за это благодарен. Вообще, еще в школе я планировал связать свою жизнь с работой в сфере информационной безопасности. Были даже намерения поступать в академию ФСБ в Москве с перспективой госслужбы. Но по некоторым причинам поступить, к сожалению, не получилось. Туда требовались результаты ЕГЭ по общество­знанию и истории, но я подстраховался и на всякий случай сдал еще ЕГЭ по физике. Как выяснилось впоследствии, это было правильным решением. С результатами ЕГЭ по физике можно было поступить практически в любой вуз. В итоге выбрал ПГУТИ и по баллам прошел на бюджет.

— Стипендию получали?

— Не всегда. Дело в том, что я очень рано (курса со второго-третьего) начал активно работать. В результате часто пропускал занятия, из-за чего возникали проблемы с учебой. Конечно, преподавателям это совсем не нравилось, но в итоге все экзамены и зачеты я сдавал.

— Каково было учиться? Возникали сложности?

— Преподавательский состав в ПГУТИ — лучше не найти. У меня есть знакомые, которые учатся в других вузах. По рассказам удивляешься. В моем вузе все были понима­ющими, адекватными, мудрыми. У каждого преподавателя есть чему научиться не только в плане преподаваемого предмета, но и в плане житейских ситуаций. Они относятся к студентам с пониманием: строгие, но в то же время могут простить многое и, главное, во многом помочь. Учиться было интересно, хотя и не скажу, что просто. У меня приятная ностальгия по тем временам.

— Кто из преподавателей оказал наибольшее влияние?

— Наиболее тесно я общался с деканатом. Очень благодарен им за все. В том, что я успешно окончил вуз, немалая их заслуга. Мы и сейчас общаемся, а мой декан Наталья Валерьевна Киреева мне как вторая мама, очень понимающая, просто лучшая! Из предметников основной вклад в мое развитие внес, конечно, Игорь Сергеевич Макаров. У него на занятиях я получил именно те знания, которые сейчас необходимы мне в моей работе. Моя профессия в основном именно с этими знаниями и связана. Кроме того, хотелось бы отметить таких преподавателей, как Ольга Александровна Караулова, Анатолий Владиславович Крыжановский и Ирина Сергеевна Поздняк. Безупречное знание предмета и способность доступно его преподать.

— То есть вуз дает именно прикладные знания, которые легко использовать в профессии?

— Да, конечно! У нас были практика, лабораторные, но, конечно, больше было теории. Сейчас я работаю в области защиты гостайны, и там требуется дополнительное обучение. Поэтому приходится проходить курсы по повышению квалификации, но это только радует. На данный момент прошел уже три курса. Но основную базу дал, конечно, вуз. Даже чуть больше, чем просто базу, потому что на курсах я чувствую себя достаточно свободно, быстро схватываю новые знания, задаю много вопросов, дискутирую.

— Вы сказали, что начали работать со 2-3 курса. Это была та работа, на которой вы трудитесь сейчас?

— Нет, на нынешней начал работать в конце четвертого курса. До того были временные подработки. Дело в том, что по специальности берут на работу лишь ближе к 4-5 курсу, раньше считается, что человек еще недостаточно обучен, не обладает необходимым объемом знаний. Поэтому сначала я подрабатывал где придется: в салоне оптики, в такси, курьером… А с основной работой помог также ПГУТИ. У нас в телеграме был чат, в котором состоял весь наш поток. Деканат скидывал туда различные новости. И однажды там появилась информация, что на предприятие требуется человек по нашей специальности. Я отозвался, прошел собеседование, меня все устроило. Увидел перспективы роста, понял, что можно хорошо развиваться в сфере защиты информации, и остался работать. Тем более что уже хотелось попробовать себя в профессии.

— Вы были единственным из потока, кто откликнулся? Конкурса не было?

— Был конкурс. После меня с потока приходила еще одна девочка, но проработала недолго. Были и студенты с других потоков.

— Работа — это же на полный день. Учебу пришлось отодвинуть на второй план?

— Когда я устраивался на работу, мы с работодателем сразу обговорили этот момент. Договорились, что буду периодически посещать пары. В вузе с лекций я отпрашивался, преподаватели проявляли понимание. Лекции переписывал потом у одногруппников. Практику пропускать было нельзя, ее посещал, в эти дни приезжал на работу позже и работал до вечера. Обе стороны — и преподаватели, и работодатель — шли мне навстречу. Совмещать было очень тяжело, все-таки работа достаточно специфическая, и пока я во всем разобрался, прошло месяца три. К тому же была еще и параллельная нагрузка в виде дополнительной учебы по повышению квалификации.

— Достижения на профессиональном поприще уже есть?

— Да, изначально я пришел на завод как специалист по защите информации. В отделе нас было двое. Я сразу зарекомендовал себя с положительной стороны, достаточно компетентным в занимаемой должности сотрудником, поэтому после окончания вуза меня утвердили на должность начальника службы по защите информации. Должность согласовывалась с ФСБ и ФСТЭК.

— Есть планы по развитию?

— Пока я считаюсь молодым специалистом, но на данном предприятии занимаемая мною должность — пожалуй, это мой потолок в развитии. Далее только должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму, но в связи с моим небольшим трудовым опытом меня пока не могут поставить на эту должность, там берут сотрудников с опытом работы по специальности от шести лет. Поэтому перспективы пока не слишком четкие, хотя и однозначно есть.

— А как же мечта работать в ФСБ?

— Со временем я пересмотрел свое отношение к этой цели. Все к лучшему, говорят, и так оно и есть. То, чем я сейчас занимаюсь, мне очень интересно, и в плане карьерного роста я добился гораздо большего, чем если бы пошел в ФСБ. К тому же в силу специфики профессии я часто общаюсь с людьми из ФСБ, они курируют мою работу.

— Что можете пожелать абитуриентам и студентам ПГУТИ?

— В первую очередь желаю осознанно выбирать профессию и просто упорно идти к цели. Если что-то не получается, в той же учебе, — не надо сдаваться, нужно идти до конца. У меня был такой момент, когда из-за одного предмета меня отчислили из вуза. Я пошел в армию, отслужил год, вернулся, восстановился и достаточно хорошо окончил вуз, получил образование и сейчас работаю, получая зарплату выше среднего по Самарской области. Поэтому, если чего-то хочешь, ставь цель и иди, преодолевая все препятствия, "сквозь тернии к звездам". Также рекомендую уважать преподавателей, ходить на все лекции без единого пропуска, ибо каждый пропуск они расценивают как личное неуважение к себе. А это попросту недопустимо. Все преподаватели очень хорошие, добрые, понимающие люди, прекрасно знают свой предмет и умеют его доступно преподать. Всегда поймут и помогут, если ты будешь с ними искренен и тебе реально нужна будет помощь. Учитесь, впитывайте знания, пока есть возможность и пока есть такие преподаватели. Я бы с удовольствием пошел учиться снова. Возможно, стоит подумать о втором высшем…