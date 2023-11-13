За три дня в Самарской области поймали 36 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, с 10 по 12 ноября, во время рейдов ГИБДД остановили 36 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили более 1700 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских прав, 140 — нарушили правила тонировки, 44 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 70 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 117 раз переходили дорогу на красный свет или же вообще в не предназначенном для этого месте.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.