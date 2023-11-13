За три дня в Самарской области поймали 36 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, с 10 по 12 ноября, во время рейдов ГИБДД остановили 36 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы выявили более 1700 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских прав, 140 — нарушили правила тонировки, 44 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 70 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 117 раз переходили дорогу на красный свет или же вообще в не предназначенном для этого месте.