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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Снежных барсов"

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Ладьи" на домашней площадке одолели "Снежных Барсов".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К играм против команды из Астаны в расположение тольяттинской "молодежки" вернулись вратарь Семен Фролов и защитник Матвей Кривоножкин, находившиеся в юниорской сборной России на турнире "Лига Ставок Кубок Будущего". И если Кривоножкин появился на площадке в первой паре вместе с Каримом Вафиным, то Фролов на этот раз остался на скамейке запасных — основным голкипером был заявлен Данила Овчарик.

Стартовая треть прошла с заметным преимуществом подопечных Сергея Лопушанского, но заброшенных шайб всем пришлось ждать до второго периода — на 25-й минуте тольяттинцы сумели открыть счет при игре в меньшинстве. Глеб Булычев вывел Алексея Василькова на рандеву с Артемом Шестаковым и форвард "Ладьи" уверенно разобрался с вратарем гостей, запустив снаряд под перекладину. 1:0. "Снежные Барсы" на это ответили голом Алдияра Нурлана на экваторе поединка, однако тут же пропустили дважды — сперва Дмитрий Иванов в касание замкнул передачу Александра Захарина на пятак, а затем Остап Маслов реализовал большинство, поразив цель со средней дистанции. 3:1.

В третьем игровом отрезке коллектив из столицы Казахстана сократил отставание до минимума — на исходе 52-й минуты Егор Смольянинов удачно подправил шайбу в ворота "Ладьи" после дальнего броска партнера. 3:2. Но на большее "Снежные Барсы" претендовать не смогли и тольяттинская "молодежка" уверенно довела матч до победы, сократив отставание от лидирующих в "Серебряном" дивизионе "Кузнецких Медведей" до одного очка.

14 ноября "Ладья" и "Снежные Барсы" проведут повторную встречу.

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