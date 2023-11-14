Самарские ученые разработали инновационное оборудование для проведения и реабилитации после нейрохирургических операций

Специалисты разработали тренажер для реабилитации с использованием технологии виртуальной реальности ReviVR и систему хирургической навигации AUTOPLAN. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Мультисенсорный тренажер предназначен для восстановления после нейрохирургических операций на головном и спинном мозге.

"На пациента надеваются специальные сандалии со встроенными пневмокамерами, которые воздействуют на подошвенные рецепторы. С помощью VR-шлема человека погружают в виртуальную среду, где он совершает прогулки в разных локациях, — отмечается в сообщении. — На таком тренажере пациент испытывает те же ощущения, что и при обычной ходьбе. Включаются в работу зеркальные нейроны, и пациент копирует движения. Постепенно запускается шагательный рефлекс".

Один из элементов системы нейрохирургической навигации AUTOPLAN — стереокамера, которая с помощью излучения света помогает врачам визуально отслеживать прогресс операции в труднодоступных зонах. Дополнительная камера фиксирует ход операции.

При необходимости комплекс AUTOPLAN можно объединять с другим операционным оборудованием: микроскопом и дополнительной стойкой для визуализации хода операции.

Комплекс позволяет в разы увеличить точность и безопасность операции даже при самых сложных нейрохирургических вмешательствах.

Кроме того, преимущества отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами — неограниченное количество сегментаций (разделение изображения на участки), а также построение 3D-моделей.

Оборудование выпускается в Центре серийного производства Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.