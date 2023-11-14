В Самаре отметят дня рождения Эльдара Рязанова

В субботу, 18 ноября, Музей Эльдара Рязанова проведет специальную программу (6+) в честь дня рождения режиссера.
18 ноября, с 10:00 до 18:00, можно будет бесплатно посетить основную экспозиция, которая состоит из трех пространств. Центральное место занимает мемориальная комната семьи Рязановых, где гости могут познакомиться с подробностями самарского периода жизни кинорежиссера и его творчеством. Зал "Куйбышев — запасная столица" посвящен повседневной жизни и быту людей, находившихся в Куйбышеве в годы эвакуации. В этом пространстве собраны уникальные кинохроника и фотоархив, документы и предметы эпохи, передающие атмосферу города и настроение людей, живших здесь в 1941–1943 годах. В экспозиции третьего зала "В гостях у Рязанова" представлена мебель и личные вещи кинорежиссера из его московской квартиры и подмосковного дома. Более 50 музейных предметов знакомят с творчеством Рязанова и рассказывают о связи, которую он поддерживал с родным городом.
Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность. Он делился тем, что его волновало как человека и гражданина.
Специально к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах "Музыка жизни Эльдара Рязанова". Разговор пойдет о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.
Экскурсия "Музыка жизни Эльдара Рязанова" пройдет в 14:00. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек). Требуется обязательная предварительная запись по телефону (332-05-16) или по ссылке.
В 16:00 посетители музея могут принять участие в викторине о жизни и творчестве Эльдара Рязанова, которая разделена на три тематических блока. Первый связан с экспозицией музея, в которой скрыты подсказки и ответы на вопросы. Второй посвящен фильмам Рязанова. Чтобы ответить на вопросы, участники должны будут вспомнить сюжеты или эпизоды кинокартин. В третьем блоке задача усложнится — нужно будет дополнить цитаты из фильмов. Активные игроки получат фирменные открытки Музея Эльдара Рязанова. Викторину проведут заместитель директора по развитию музея Анастасия Чекмасова и главный хранитель фондов Татьяна Пульная. Вход на мероприятие свободный. Предварительная запись не требуется, но количество мест ограничено (не более 20 участников).
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