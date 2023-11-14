"Ингосстрах" рассказал, как защитить себя от сахарного диабета

14 ноября мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" решили рассказать о диагностике заболевания, а также о том, как защитить себя от развития сахарного диабета.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день каждый десятый взрослый в мире страдает диабетом и практически половина пациентов даже не знают о своем диагнозе. На начальной стадии это заболевание может протекать бессимптомно, только в редких случаях могут быть жалобы на помутнение зрения, сухость во рту и частое чувство жажды.

Екатерина Гордиенко, врач "Виртуальной клиники" компании "Ингосстрах", рассказала о том, кому необходимо проходить скрининг для проверки наличия сахарного диабета.

Так, все люди старше 45 лет должны проверять свой организм, даже если кажется, что диабета нет — заболевание может протекать без видимых симптомов и обнаружится уже при серьезных осложнениях. Если человек редко занимается спортом или у него есть близкие родственники с подтвержденным диабетом, то проходить скрининг нужно начиная с 18 лет. Регулярно обследоваться также необходимо, если у пациента обнаружили преддиабет или гестационный сахарный диабет — это важно для оценки динамики и своевременного оказания помощи.

Для своевременной диагностики сахарного диабета врачи рекомендуют минимум раз в год консультироваться у врача-эндокринолога, проходить лабораторную диагностику, быть готовым скорректировать образ жизни по результатам обследования, а также наблюдать за состоянием здоровья в динамике. Важно помнить, что сахарный диабет может повлечь заболевания других органов, если не следить за своим самочувствием. Диабет влияет на сердце, кровеносные сосуды, глаза и почки.

Эндокринолог клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской Татьяна Фролова рассказала, как защитить себя от развития сахарного диабета. Прежде всего, нужно придерживаться здорового питания. Для профилактики нужно употреблять продукты с клетчаткой, желательно, цельнозерновые продукты. Благодаря клетчатке улучшается чувствительность тканей к инсулину и снижается уровень сахара в крови после еды. Также врач рекомендует употреблять овощи и фрукты и ограничить потребление соли до 5 грамм в сутки, быстрых углеводов и жиров животного происхождения. Важно не забывать заниматься спортом, например, быстрой ходьбой, плаванием или танцами. Нужно отказаться от вредных привычек и контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Все эти советы достаточно просты, однако они помогут быть здоровым и контролировать уровень сахара в крови.

"Сахарный диабет — заболевание, которое может протекать бессимптомно, именно поэтому важно следить за своим здоровьем. Для своевременной диагностики и лечения заболевания "Ингосстрах" разработал полис ДМС, благодаря которому можно консультироваться у профильных врачей в лучших клиниках, проходить исследования и поддерживать свое здоровье. Хорошее самочувствие наших клиентов — главный приоритет компании", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"День борьбы с диабетом призван напомнить о важности заботы о своем здоровье и ведения правильного образа жизни. К сожалению, большинство пациентов не думают об этом заболевании и начинают лечение уже после постановки диагноза. Именно поэтому мы в "Ингосстрахе" призываем каждого ответственно относиться к своему здоровью: заниматься спортом, следить за уровнем сахара в крови, питаться правильно и посещать врачей для своевременной диагностики и лечения. Только благодаря такому комплексному подходу можно предотвратить сахарный диабет и оставаться здоровым", — рассказала Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".