"Ингосстрах" рассказал, как защитить себя от сахарного диабета

14 ноября мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" решили рассказать о диагностике заболевания, а также о том, как защитить себя от развития сахарного диабета.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день каждый десятый взрослый в мире страдает диабетом и практически половина пациентов даже не знают о своем диагнозе. На начальной стадии это заболевание может протекать бессимптомно, только в редких случаях могут быть жалобы на помутнение зрения, сухость во рту и частое чувство жажды.
Екатерина Гордиенко, врач "Виртуальной клиники" компании "Ингосстрах", рассказала о том, кому необходимо проходить скрининг для проверки наличия сахарного диабета.
Так, все люди старше 45 лет должны проверять свой организм, даже если кажется, что диабета нет — заболевание может протекать без видимых симптомов и обнаружится уже при серьезных осложнениях. Если человек редко занимается спортом или у него есть близкие родственники с подтвержденным диабетом, то проходить скрининг нужно начиная с 18 лет. Регулярно обследоваться также необходимо, если у пациента обнаружили преддиабет или гестационный сахарный диабет — это важно для оценки динамики и своевременного оказания помощи.
Для своевременной диагностики сахарного диабета врачи рекомендуют минимум раз в год консультироваться у врача-эндокринолога, проходить лабораторную диагностику, быть готовым скорректировать образ жизни по результатам обследования, а также наблюдать за состоянием здоровья в динамике. Важно помнить, что сахарный диабет может повлечь заболевания других органов, если не следить за своим самочувствием. Диабет влияет на сердце, кровеносные сосуды, глаза и почки.
Эндокринолог клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской Татьяна Фролова рассказала, как защитить себя от развития сахарного диабета. Прежде всего, нужно придерживаться здорового питания. Для профилактики нужно употреблять продукты с клетчаткой, желательно, цельнозерновые продукты. Благодаря клетчатке улучшается чувствительность тканей к инсулину и снижается уровень сахара в крови после еды. Также врач рекомендует употреблять овощи и фрукты и ограничить потребление соли до 5 грамм в сутки, быстрых углеводов и жиров животного происхождения. Важно не забывать заниматься спортом, например, быстрой ходьбой, плаванием или танцами. Нужно отказаться от вредных привычек и контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Все эти советы достаточно просты, однако они помогут быть здоровым и контролировать уровень сахара в крови.
"Сахарный диабет — заболевание, которое может протекать бессимптомно, именно поэтому важно следить за своим здоровьем. Для своевременной диагностики и лечения заболевания "Ингосстрах" разработал полис ДМС, благодаря которому можно консультироваться у профильных врачей в лучших клиниках, проходить исследования и поддерживать свое здоровье. Хорошее самочувствие наших клиентов — главный приоритет компании", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
"День борьбы с диабетом призван напомнить о важности заботы о своем здоровье и ведения правильного образа жизни. К сожалению, большинство пациентов не думают об этом заболевании и начинают лечение уже после постановки диагноза. Именно поэтому мы в "Ингосстрахе" призываем каждого ответственно относиться к своему здоровью: заниматься спортом, следить за уровнем сахара в крови, питаться правильно и посещать врачей для своевременной диагностики и лечения. Только благодаря такому комплексному подходу можно предотвратить сахарный диабет и оставаться здоровым", — рассказала Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.