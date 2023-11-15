"Ингосстрах": рост застрахованных по ДМС составляет 18%

Согласно данным "Ингосстраха", по итогам девяти месяцев 2023 года количество застрахованных по ДМС выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: сейчас под защитой компании находится свыше 1,4 млн человек.

Клиенты "Ингосстраха" — это преимущественно сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами ДМС. Важно отметить, что постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц: по итогам девяти месяцев 2023 года их число превысило 120 тыс. человек, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам девяти месяцев 2023 года превысили 10 млрд рублей. Важно отметить рост сборов в региональной сети — за указанный период этим направлением собрано на 22% больше страховых премий, чем годом ранее.

На протяжении всего прошедшего периода "Ингосстрах" непрерывно совершенствовал клиентское обслуживание и процесс организации медицинской помощи. За девять месяцев 2023 года в медицинский контактный центр поступило свыше 2 млн обращений по всем каналам обслуживания клиентов. Из них больше половины получено через онлайн-каналы: мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, социальные сети. В среднем организация плановой медицинской помощи занимает один день. Экстренная медицинская помощь организуется немедленно после обращения в медицинский контакт-центр.

Сервис "Виртуальная клиника" демонстрирует успешную динамику: с июня количество застрахованных, воспользовавшихся сервисом, увеличилось на 70%. В ответ на запрос клиентов штат "Виртуальной клиники" был дополнен практикующим психологом. На данный момент ежедневно психолог проводит свыше 10 сессий продолжительностью 45 минут каждая.

"Нам удалось добиться впечатляющих результатов за девять месяцев текущего года — количество застрахованных по программам добровольного медицинского страхования увеличилось почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 млн человек. Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу, чтобы поддерживать заданную высокую планку обслуживания и оправдывать ожидания клиентов", — комментирует Дмитрий Попов, заместитель Генерального директора по ДМС — исполнительный директор.

"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути. Этой цели служит и наше непрерывное цифровое развитие: мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile и развиваем онлайн-сервисы для того, чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье", — комментирует Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС.