Художественный музей Тольятти серьезно обновился благодаря гранту "Татнефти"

14 ноября Тольяттинский художественный музей, после завершения масштабных работ по внутреннему обновлению экспозиционного пространства, пригласил гостей на выставку произведений из музейного фонда "Коллекция и время. Точка отсчета".

Представить горожанам в достойном свете произведения искусства из своего фонда, накопленного за всю историю существования музея, стало возможным благодаря гранту, полученному от компании "Татнефть".

Тольяттинский художественный музей является одним из центров творческой жизни города. Однако хорошего ремонта в ТХМ не было с 1996 года, его инфраструктура порядком поизносилась и морально устарела. К счастью, после победы в конкурсе грантов компании "Татнефть" ситуация изменилась — музей получил шанс на вторую жизнь.

В 2023 году в любимом тольяттинцами учреждении культуры началось глобальное преображение. В течение полугода в здании шли строительные работы, менялись окна, устанавливались современные системы отопления, освещения, кондиционирования. После этого очередь дошла до преображения выставочных пространств. Теперь там установлены подвижные конструкции для размещения картин, новая удобная мебель. Все это, безусловно, сделало и нахождение в зале, и восприятие искусства более комфортным и качественным.

Как отметила Марина Баранова, директор Тольяттинского художественного музея, "показать произведения из своего фонда в обновленном зале — это дорогого стоит. За 36 лет существования фонд музея накопил множество уникальных экспонатов, продемонстрировать которые частично удавалось на разных выставочных проектах. Сегодня же на выставке представлено более шестидесяти художественных произведений живописи и скульптуры. Музей обновился кардинально, теперь здесь новое все — от мебели и гардероба до выставочных пространств. Это большой подарок для жителей города!".

Глава города Тольятти Николай Ренц, прибывший на открытие выставки, сказал: "Я представляю все сложности, с которыми столкнулись и руководство учреждения, и строители, чтобы в прежних стенах музея создать новое пространство. Однако результат превзошел все ожидания — здесь смогли и расширить пространство, и создать новое качественное освещение. Современный качественный свет особенно порадовал — он позволяет лучше увидеть и воспринять не только цвета, но и оттенки, которые мастер наносил на свое полотно. Выставленные экспонаты фонда великолепны — они отражают вехи создания нашего города и связывают нас с этим временем".

ТХМ для Тольятти — это не только место, где проходят выставки и вернисажи. Художественный музей является знаковым учреждением культуры, где проходят творческие встречи и мастер-классы, ведется научная работа, проводятся лектории, различные мероприятия.

Проектом было предусмотрено и создание доступной среды — в обновленном музее оборудованы туалеты для инвалидов, что повысит доступность музея для маломобильных групп населения.

И это еще не все, что запланировано сделать в музее в рамках гранта "Татнефти". Дмитрий Шевелев, куратор социальных проектов компании "Татнефть", отметил: "Этот проект очень сложный и очень интересный одновременно. Он состоит из двух частей — преображения внутреннего пространства и внешнего. Сегодняшняя выставка демонстрирует, насколько кардинально поменялась инфраструктура и экспозиционный зал. В этом году был сделан акцент на внутреннее убранство. А в следующем году, если проект успешно защитится и вновь выиграет в конкурсе грантов, начнутся работы по обновлению фасада".

Стоит напомнить, что в этом году финансовую поддержку "Татнефти" получили одиннадцать тольяттинских проектов по направлениям "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Спорт". На реализацию социально-значимых городских инициатив компания направила более ста миллионов рублей.