Самарский минздрав утвердил перечень востребованных медицинских специальностей

В Самарской области региональный минздрав утвердил перечень наиболее востребованных медицинских специальностей в губернии, сообщает "КП-Самара". В нем указано более 50 направлений, где недостает врачей.

Среди работников, наиболее востребованных в области, значатся акушеры и гинекологи, иммунологи, анестезиологи-реаниматологи, бактериологи, а также специалисты педиатрии, ревматологии и многие другие. Сотрудникам, которые трудоустроятся по этим специальностям, региональные выплатят специальную соцвыплату в размере 200 тыс. рублей.

Отметим, что спрос на врачей узких направлений примерно одинаков в городах области. Особо недостает региону специалистов в кардиологии, неонатологии, общей врачебной практики (семейная медицина), педиатрии, психиатрии, сердечно-сосудистой хирургии, а также в скорой медицинской помощи и функциональной диагностике. Им также будет оказывать социальная поддержка, но уже в размере 300 тыс. рублей.