"Игры Будущего": путь трофея пройдет через Самару и затем отправится на Байконур

Во вторник, 14 ноября, на Международной выставке-форуме "Россия" состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к запуску обратного 100-дневного отсчета до начала уникального спортивного праздника "Игры Будущего".

Грандиозный турнир, подобного которому не было в мире, пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В него войдут дисциплины на стыке современных технологий, цифровой среды и физических возможностей человека: кибердисциплины, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность — все это объединит спортивное шоу нового формата.

Церемония запуска обратного отсчета прошла в павильоне "Космос". Гостей церемонии приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем видеообращении он отметил: "Дорогие друзья, символично, что 100 дней до старта "Игр Будущего" отмечаются на площадке международной выставки-форума Россия, где представлены передовые достижения нашей страны. Нам действительно есть, чем гордиться: в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому — и проведение "Игр Будущего" — принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах".

Международная выставка-форум "Россия" открылась на территории ВДНХ в Москве в День народного единства и продолжит свою работу в течение полугода. На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе представлен и стенд Самарской области. Выставка, организованная по указу президента РФ Владимира Путина, представляет собой масштабный деловой, культурно-развлекательный и образовательный проектом, в рамках которого в тематических павильонах демонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации.

На выставке в рамках церемонии заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с волонтерами "Игр Будущего" представил главный трофей турнира, символизирующий вызовы — спорт, скорость, тактику, технологию и стратегию. По его словам, главная миссия соревнований на стыке классического и киберспорта — развивать гармоничного во всех отношениях человека.

"По поручению президента России мы проведем в Казани первый в истории человечества мультиспортивный турнир "Игры будущего". Я хочу вас заверить, что организаторы тщательно готовятся к проведению соревнований. Несмотря на то, что до старта осталось 100 дней, уже было проведено более 10 тестовых соревнований. Совсем скоро к нам приедут участники из более 100 стран, которые сразятся в 21 высокотехнологичной дисциплине. Уверен, в ходе соревнований родятся новые рекорды и герои", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Организаторы отметили, что в первом турнире "Игры Будущего" в Казани примут участие более 260 опытных команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 — в основной и пять — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Также на церемонии был дан старт автопробегу, в ходе которого главный трофей предстоящих "Игр Будущего" за две недели проедет на легендарной ульяновской "Буханке" по семи городам России, после чего отправится на Байконур. Оттуда в специальной капсуле он полетит на МКС. Из космоса трофей вернется в 2024 г., после чего будет ждать победителя в столице Татарстана.

В Самару Трофей "Игр Будущего" прибудет в четверг, 23 ноября. Сначала он побывает в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева, а затем трофей привезут в СКК "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого", где состоится турнир по фиджитал-футболу.

Сегодня в Самарской области цифровой спорт активно развивается. 26 ноября в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет финал "Кубка Губернатора" по компьютерному спорту. Заявки на участие в отборочном онлайн-турнире уже подали более 1,5 тыс. студентов Самарской области, которые поборются за награды в киберспортивных и фиджитал-дисциплинах. Также в рамках мероприятия пройдут гонки дронов, конкурс косплея и состязания по спортивному программированию.