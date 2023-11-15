В Самаре стартовал специальный открытый трек премии "Студент года. IT"

В среду, 15 ноября, на базе СГЭУ стартовал специальный открытый трек Российской национальной премии "Студент года. IT", проект Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь. Гранты).

Премия проходит впервые для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций нашей страны от 18 до 27 лет, имеющих особые достижения в IT-сфере. Участниками конкурса стали 100 студентов из более 30 регионов нашей страны. Финал проекта пройдет 18 ноября 2023 года.

"Сегодня на наших глазах творится история: мы находим возможности для технологичного прорыва страны, создаем профессиональное сообщество в области фундаментальной и прикладной информатики, математики, компьютерных наук, информационной безопасности и дизайна. В основу таких проектов заложены важные ценностные ориентиры нашего общества: единство, общение, обмен опытом, приобретение новых знаний и навыков в профессиональной сфере. Сегодня в Самаре собрались 100 финалистов специального открытого трека, которые представят свое портфолио с достижениями, выполнят специальные профильные задания по выбранной номинации, решат задачи, которые помогут ответить на многие вопросы общества в данной сфере", — отметила в приветственном адресе заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Основная цель премии — поддержка обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в области математики и компьютерных наук, информационной безопасности, фундаментальной и прикладной информатики, бизнес-информатики и дизайна.

"В 2023 году Российская национальная премия "Студент года" отмечает свое десятилетие. В рамках празднования мы уже провели специальные открытые треки для педагогов и медиков. Финальным профильным конкурсом станет премия для студентов IT, которую мы проводим впервые. От лица Российского Союза Молодежи я хочу поблагодарить всех организаторов и учредителей проекта, а также Самарскую область, которая на ближайшие пять дней стала место притяжения будущих профессионалов в области программирования и информационной безопасности. Всем участникам я хочу пожелать удачи на конкурсных этапах. Совсем скоро мы узнаем, кто станет обладателем Гран-при", — отметил заместитель председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.

В 2023 г. студенты примут участие в трех номинациях: "Программист", "Web-дизайнер", "Специалист по информационной безопасности".

Все конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включают следующие форматы: презентационные задания на оценку достижений; решение кейсов от экспертов и партнеров конкурса (ситуационные задачи) на оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций; специальное задание для каждой номинации; профессиональные тестирования; хакатон, где участники должны будут в определенных условиях решить заданную проблему.

Экспертами проекта, которые будут оценивать конкурсные этапы проекта, стали 10 деятелей отрасли. Например, дизайн-лид "Альфа-Бизнес", победитель хакатонов SberCode Сергей Кузьмичев; директор по информационной безопасности в образовательных проектах VK Дарина Кривошеева; руководитель команды тестирования VK Клипы по направлению зрителей Роман Горбунов.

"Рады приветствовать вас на самарской земле! За всеми, кто сидит в этом зале, будущее суверенного рынка информационных технологий. России крайне необходимы высококвалифицированные кадры. Нам нужно создавать свою базу электронных программ, чтобы обеспечивать независимость нашей страны. Данный конкурс позволит выявить новые таланты и увидеть в вас тех людей, которые будут активно развивать IT-отрасль в нашей стране", — добавил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Финал специального открытого трека пройдет 18 ноября 2023 года. Вся актуальная информация о конкурсе будет размещена в официальной группе Российской национальной премии "Студент года" Российского Союза Молодежи ВКонтакте.

Организаторами премии являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", правительство Самарской области, ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет". Проект проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Российская национальная премия "Студент года" — уникальный конкурсный проект Российского Союза Молодежи для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.