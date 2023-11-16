Регистрация на VII сезон олимпиады "Я — профессионал" продлилась 49 дней и завершилась рекордными показателями — 848 988 тысяч заявок на участие, 17566 из которых составили регистрации от студентов вузов Самарской области. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России.
27 сентября стартовала регистрационная кампания "Я — профессионал", которая охватила 89 регионов страны от Калининграда до Владивостока. Студенты 1330 российских вузов и филиалов проявили высокий интерес к олимпиаде и подали заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений от дизайна до фотоники.
Руководитель всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара подчеркнула, что Самарская область остается бессменным лидером, ежегодно занимая ведущие позиции в период регистрационной кампании.
"В VII сезоне всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Самарской области проявили наибольший интерес к направлениям "Педагогическое образование (основное)" (692 регистрации), "Программирование и информационные технологии" (663) и "Зеленая энергетика" (605). Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 17566 заявок от студентов из 24 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель — предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста", — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.
Ключевая задача "Я — профессионал" — помочь начинающим специалистам осуществить органичный переход на рынок труда: в VII сезоне олимпиада стала полноценным карьерным наставником для своих участников. В рамках поэтапного карьерного сопровождения каждый студент получает доступ к HR-продуктам от олимпиады, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами проекта.
"С каждым годом потенциал нашей страны растет и приумножается, поэтому сейчас особенно важно заложить фундамент для дальнейшего развития и поддержать тех, кто будет творить историю — наших студентов. Проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей" уже пять лет меняют жизни людей, осуществляют заветные мечты и создают социальные лифты для каждого гражданина России. Один из наших проектов — Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — это главный карьерный трамплин для всех ищущих и заинтересованных студентов, готовых развиваться, пробовать новое и реализовывать свои смелые идеи. В VII сезоне олимпиада охватила все 89 регионов нашей страны, а значит еще больше начинающих специалистов получили возможность доказать свой профессионализм и успешно выйти на рынок труда. Высокий интерес от студентов лучше всего отражает востребованность олимпиады, которую мы создаем вместе с 35 лучшими вузами и крупнейшими работодателями России. В Самарской области самыми активными стали студенты таких вузов, как Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (4720 регистраций), Самарский государственный социально-педагогический университет (3358), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (2584). Участие университетов в олимпиаде — знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов", — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.
С 17 ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады, в ходе которого студенты смогут ознакомиться с практико-ориентированными заданиями, подготовленными совместно с представителями ведущих вузов и крупнейшими работодателями страны.
"Для студентов очень значима роль наставника и учителя, который поможет выбрать правильную карьерную траекторию и начать действовать в нужном направлении. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" выступает в роли карьерного наставника, который не только помогает выстроить свой профессиональный путь, но и дает действенные инструменты для комфортного выхода на рынок труда: групповые карьерно-психологические консультации, стажировки в лучших российских компаниях, встречи с HR-лидерами и форумы с работодателями, а также полезные карьерные продукты, подготовленные совместно с крупнейшими индустриальными лидерами. Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и для нас особенно важно создать все условия для интеграции начинающих специалистов в растущую экономику нашей страны", — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.