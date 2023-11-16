Регистрация на VII сезон олимпиады "Я — профессионал" продлилась 49 дней и завершилась рекордными показателями — 848 988 тысяч заявок на участие, 17566 из которых составили регистрации от студентов вузов Самарской области. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России.

27 сентября стартовала регистрационная кампания "Я — профессионал", которая охватила 89 регионов страны от Калининграда до Владивостока. Студенты 1330 российских вузов и филиалов проявили высокий интерес к олимпиаде и подали заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений от дизайна до фотоники.

Руководитель всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара подчеркнула, что Самарская область остается бессменным лидером, ежегодно занимая ведущие позиции в период регистрационной кампании.

"В VII сезоне всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Самарской области проявили наибольший интерес к направлениям "Педагогическое образование (основное)" (692 регистрации), "Программирование и информационные технологии" (663) и "Зеленая энергетика" (605). Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 17566 заявок от студентов из 24 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель — предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста", — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Ключевая задача "Я — профессионал" — помочь начинающим специалистам осуществить органичный переход на рынок труда: в VII сезоне олимпиада стала полноценным карьерным наставником для своих участников. В рамках поэтапного карьерного сопровождения каждый студент получает доступ к HR-продуктам от олимпиады, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами проекта.

"С каждым годом потенциал нашей страны растет и приумножается, поэтому сейчас особенно важно заложить фундамент для дальнейшего развития и поддержать тех, кто будет творить историю — наших студентов. Проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей" уже пять лет меняют жизни людей, осуществляют заветные мечты и создают социальные лифты для каждого гражданина России. Один из наших проектов — Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — это главный карьерный трамплин для всех ищущих и заинтересованных студентов, готовых развиваться, пробовать новое и реализовывать свои смелые идеи. В VII сезоне олимпиада охватила все 89 регионов нашей страны, а значит еще больше начинающих специалистов получили возможность доказать свой профессионализм и успешно выйти на рынок труда. Высокий интерес от студентов лучше всего отражает востребованность олимпиады, которую мы создаем вместе с 35 лучшими вузами и крупнейшими работодателями России. В Самарской области самыми активными стали студенты таких вузов, как Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (4720 регистраций), Самарский государственный социально-педагогический университет (3358), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (2584). Участие университетов в олимпиаде — знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов", — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

С 17 ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады, в ходе которого студенты смогут ознакомиться с практико-ориентированными заданиями, подготовленными совместно с представителями ведущих вузов и крупнейшими работодателями страны.

"Для студентов очень значима роль наставника и учителя, который поможет выбрать правильную карьерную траекторию и начать действовать в нужном направлении. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" выступает в роли карьерного наставника, который не только помогает выстроить свой профессиональный путь, но и дает действенные инструменты для комфортного выхода на рынок труда: групповые карьерно-психологические консультации, стажировки в лучших российских компаниях, встречи с HR-лидерами и форумы с работодателями, а также полезные карьерные продукты, подготовленные совместно с крупнейшими индустриальными лидерами. Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и для нас особенно важно создать все условия для интеграции начинающих специалистов в растущую экономику нашей страны", — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.