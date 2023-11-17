Продлен прием заявок на региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье"

Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля детских и молодежных коллективов приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя арезидента России в ПФО Игоря Комарова.

Детские и молодежные театры в регионах Приволжья могут заявить о себе и заполнить заявку на официальном сайте проекта https://театральноеприволжье.рф (кнопка "Подать заявку") до 19 ноября 2023 года.

На региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" уже заявилось более тысячи коллективов (930 — детских и 160 молодежных театров). Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.

Фестиваль "Театральное Приволжье" является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

В Самарской области окружной фестиваль традиционно пользуется большой популярностью и признанием. В прошлом году подали заявки на участие 85 театральных коллективов из 18 городов и районов губернии: Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Большечерниговского, Волжского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шенталинского районов. По итогам фестиваля прошлого сезона представители Самарской области заняли пять призовых мест, из них четыре — абсолютные победы.

В финал проекта нового сезона выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и доступны для свободного просмотра.