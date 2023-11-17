В Ставропольском, Исаклинском и Похвистневском районах с 18 по 21 ноября планируется отключение света

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 на 1 час (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Песочная, ул. Заречная, ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная);

18.11.2023 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (ул. Залетова, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Школьная, ул. Приовражная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Восточная, ул. Осипова, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Хлебная).

20.11.2023 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

c.Алькино (ул. Школьная);

с.Рысайкино (ул. Ижедерова, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Подгорная, ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Н.Полевая, ул. Рыбака).

21.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино (ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Молодежная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.