"Выгоняют спортсменов?": родители пожаловались на "выселение" клуба единоборств из школы

Родители юных спортсменов клуба единоборств "Атлант" обратились к главе Самары, депутатам и минобр региона. Они просят помочь разрешить странную ситуацию.

Как рассказывают мамы и папы, с 2011 г. в школе № 148 существовала секция единоборств под руководством тренера по тхэквондо Леонида Теверовского. В секции КЕ "Атлант" занимаются дети школьного возраста. Сейчас в младшей группе 37 человек, в старшей — 35. Родители рассказывают, что ребята укрепляют здоровье и достигают спортивных успехов.

"Наш клуб сотрудничает со спортивными организациями СШОР № 1 и СШОР № 3. Результативные ребята зачисляются в эти организации для дальнейших спортивных достижений. Ежегодно КЕ "Атлант" проводит спортивные турниры, первенства, областные соревнования среди юниоров, занимает призовые места и получает различные награды за спортивные достижения. В дни летних каникул секция выезжает в спортивный лагерь. КА "Атлант" имеют победы на региональных, городских соревнованиях и представляют Самарскую область, состоят в сборной Самарской области по тхэквондо", — рассказывают родители ребят.

По словам мам и пап, 95% спортсменов — школьники МБОУ № 148. И удобство расположения спортзала очень важно для них. Но в ноябре 2023 г. директор прислала сообщение клубу, что секция на территории учебного заведения закрывается по причине расторжения договора аренды. Как объясняют родители — причины пока не ясны, но они очень переживают из-за этой ситуации. Родители просят чиновников и депутатов помочь решить эту проблему.

Редакция Волга Ньюс отправила запрос в администрацию Самары. Кроме того, мы связались с одним из адресатов письма — депутатом Самарской губернской думы Романом Балтером. Он отметил, что 148 школа — одна из опорных спортивных школ в районе.

"В сентябре ушел из жизни директор школы Геннадий Чернышев. Не исключаю, что после этого какие-то вопросы могли быть не урегулированы. Но считаю, что спортивную секцию "выселять" ни в коем случае нельзя", — отметил он.

Депутат также пообещал помочь решить проблему.