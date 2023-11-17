"Выгоняют спортсменов?": родители пожаловались на "выселение" клуба единоборств из школы

Родители юных спортсменов клуба единоборств "Атлант" обратились к главе Самары, депутатам и минобр региона. Они просят помочь разрешить странную ситуацию.
Как рассказывают мамы и папы, с 2011 г. в школе № 148 существовала секция единоборств под руководством тренера по тхэквондо Леонида Теверовского. В секции КЕ "Атлант" занимаются дети школьного возраста. Сейчас в младшей группе 37 человек, в старшей — 35. Родители рассказывают, что ребята укрепляют здоровье и достигают спортивных успехов.
"Наш клуб сотрудничает со спортивными организациями СШОР № 1 и СШОР № 3. Результативные ребята зачисляются в эти организации для дальнейших спортивных достижений. Ежегодно КЕ "Атлант" проводит спортивные турниры, первенства, областные соревнования среди юниоров, занимает призовые места и получает различные награды за спортивные достижения. В дни летних каникул секция выезжает в спортивный лагерь. КА "Атлант" имеют победы на региональных, городских соревнованиях и представляют Самарскую область, состоят в сборной Самарской области по тхэквондо", — рассказывают родители ребят.
По словам мам и пап, 95% спортсменов — школьники МБОУ № 148. И удобство расположения спортзала очень важно для них. Но в ноябре 2023 г. директор прислала сообщение клубу, что секция на территории учебного заведения закрывается по причине расторжения договора аренды. Как объясняют родители — причины пока не ясны, но они очень переживают из-за этой ситуации. Родители просят чиновников и депутатов помочь решить эту проблему.
Редакция Волга Ньюс отправила запрос в администрацию Самары. Кроме того, мы связались с одним из адресатов письма — депутатом Самарской губернской думы Романом Балтером. Он отметил, что 148 школа — одна из опорных спортивных школ в районе.
"В сентябре ушел из жизни директор школы Геннадий Чернышев. Не исключаю, что после этого какие-то вопросы могли быть не урегулированы. Но считаю, что спортивную секцию "выселять" ни в коем случае нельзя", — отметил он.
Депутат также пообещал помочь решить проблему.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.