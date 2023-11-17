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Самарская область представляет туристические возможности на ярмарке "Туризм на Шелковом пути-2023"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 ноября, в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" состоялось торжественное открытие 28-й Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути", в которой принимает участие делегация Самарского региона, возглавляемая министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым.

Фото: Министерство туризма СО

Президент России Владимир Путин назвал кооперацию по линии регионов значимой составляющей стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. В различных аспектах взаимодействия — в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики — уже имеются хорошие заделы. Владимир Путин считает, что теперь важной задачей становится поиск новых перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путем согласования дорожных карт, содержащих конкретные мероприятия по развитию межрегиональных связей и четко определяющих сроки их реализации.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что в первом полугодии 2023 г. объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Узбекистан увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть также потенциал взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, туризма. Благодаря уже проделанной министерством туризма Самарской области и турператорами Узбекистана работе, туристический поток из республики в регион увеличился почти в два с половиной раза.

Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути" — ежегодное туристическое мероприятие, проходящее с 1995 г. при поддержке Всемирной Туристкой Организации ООН (ЮНВТО). Каждый год выставка собирает сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира.
В этом году ярмарка объединила экспертов туристического бизнеса со всего мира: представителям бизнес сообщества, сотрудникам ведущих туристических компаний, крупнейших гостиничных сетей, дипломатических корпусов, учебных заведений в области туризма, страховых компаний, а также представителям MICE туризма. Посетители и участники ярмарки знакомятся с новыми туристическими направлениями, колоритной атмосферой, культурой и традициями зарубежных стран. А также оценивают туристический потенциал новых локаций Узбекистана.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

В рамках экспозиции Самарской области представлены основные туристические направления нашего региона, а также один из крупнейших туроператоров Самарской области "Спутник Гермес" презентует свои туристические программы.

Кроме того, состоялась личная встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с начальником управления международных связей Ферузом Додиевым и начальником отдела маркетинга Азизом Мирджалиловым, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества в сфере туризма и перспективы обмена туристами.

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