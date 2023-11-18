Арест BMW убедил самарца оплатить 343 тыс. руб. долгов по налогам

Житель Самары погасил долг по налогам в 343 тыс. руб. после составления акта описи и ареста автомобиля, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам. Мужчина был ознакомлен с процессуальными документами и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае игнорирования оплаты многотысячного долга.
Судебные приставы установили имущественное положение должника, разыскали его автомобиль и выехали для составления акта описи и ареста автомобиля.
Должник, узнав, что его BMW может быть отправлена на торги, сразу же погасил задолженность. Транспортное средство осталось у владельца, а долг оказался полностью погашен.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻