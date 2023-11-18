Арест BMW убедил самарца оплатить 343 тыс. руб. долгов по налогам

Житель Самары погасил долг по налогам в 343 тыс. руб. после составления акта описи и ареста автомобиля, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам. Мужчина был ознакомлен с процессуальными документами и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае игнорирования оплаты многотысячного долга.

Судебные приставы установили имущественное положение должника, разыскали его автомобиль и выехали для составления акта описи и ареста автомобиля.

Должник, узнав, что его BMW может быть отправлена на торги, сразу же погасил задолженность. Транспортное средство осталось у владельца, а долг оказался полностью погашен.