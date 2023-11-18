БК "Самара" переиграл "Уралмаш"

В пятницу, 17 ноября, в Екатеринбурге БК "Самара" обыграл "Уралмаш" в матче Единой Лиги ВТБ, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На старте хозяева отрывались на 5-6 очков, но стоило самарским снайперам поймать кольцо "заводчан" в прицел — и инициатива перешла к гостям: четыре трехочковых за три минуты в концовке стартового периода позволили нашей команде вырваться вперед. Точной трехой от Михаила Кулагина в начале второй четверти она укрепила преимущество, а затем лидерство в нападении на себя взял Хейден Далтон, набравший 9 очков за пару минут: к середине периода "Самара" вела "+8" (36:28). Уральцы ответили на это рывком 14:2, вроде бы перевернув ход матча — но концовка первой половины осталась за самарской командой: 48:44 к большому перерыву.

Отдохнув, команды заметно сбавили в результативности. "Самара" благодаря лучшему исполнению штрафных держалась чуть впереди — но к заключительной десятиминутке все же упустила лидерство: 61:62. Впрочем, ненадолго: едва начался четвертый период — две подряд трехи в цель отправил Александр Гудумак. Затем дальними попаданиями отметились Никола Ребич и Илья Платонов — самарцы получили 4-5 очков перевеса (77:72 за три минуты до завершения основного времени). Те же "+5" наша команда имела и за минуту до сирены: 83:78 после точных штрафных от Джеймса Томпсона. И не позволила хозяевам набрать в концовке ни одного очка.

86:78 — победа "Самары".

Следующий матч волжане проведут 22 ноября на своей площадке: "Самара" примет "ПАРМУ".