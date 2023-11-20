В начале рабочей недели Самару засыплет снегом

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 20 по 22 ноября, в Самаре и по области ожидается снегопад, местами сильный.
В понедельник, 20 ноября, в Самаре облачно, снег, мокрый, местами сильный, снег и его налипание. Ветер восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха 0…-2 °C
21 числа в Самарской области ночью облачно, осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный, 7…12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3…+2 °C. На дорогах местами снежный накат, гололедица.
В среду, 22 ноября, в регионе сохранится облачная и снежная погода. Возможна метель. Ветер северный, северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. На дорогах снежные заносы.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻