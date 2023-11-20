В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности в связи с интенсивными осадками

Специалисты Приволжского УГМС заявили о желтом уровне опасности в регионе в понедельник, 20 ноября.
"Днем 20 ноября местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, усиление восточного ветра, порывы до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы", - сообщают синоптики.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻