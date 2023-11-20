Самарский живописец Елена Островская представит экспозицию "На волжских берегах"

Во вторник, 21 ноября, в 14:00 в 7 Avenue Hotel & SPA (ул. Ново-Садовая, 3) состоится открытие выставки художественных работ Елены Островской "На волжских берегах…". Об этом сообщает пресс-служба регионального минтуризма.

В мероприятии примут участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, директор 7 Avenue Hotel & SPA Любовь Злобина и автор картин, член Союза художников Российской Федерации Елена Островская.

"Елена Островская с гордостью называет себя самарским живописцем, подчеркивая этим свою глубокую любовь к этому месту и всему, что ее окружает — живописным берегам Волги, Жигулевским горам, улицам Самары", - сообщают организаторы.

Главная тема выставки — это пейзажи родного края. Именно любовь к ним, много лет назад, и стала отправной точкой в творчестве Елены. Представленные произведения — результат пленэрной работы последних лет, как самостоятельной, так и в составе всероссийских и региональных пленэров (им. Репина, им. Спрыгина и других). Все этюды выполнены непосредственно с натуры, в традициях русской реалистичной школы живописи.

На выставке будет представлено около 50 работ, большинство из них доступны к приобретению.